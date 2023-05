Karely Ruiz revela por qué terminó con Santa Fe Klan

MÉXICO.- Karely Ruiz y Santa Fe Klan protagonizaron uno de los romances más mediáticos, sin embargo, el amor entre los famosos se acabó de un momento a otro. La modelo de OnlyFans subió a TikTok un video en donde confirmó que está soltera y tras esto muchos se preguntan qué es lo que pasó entre ella y el cantante.

Para responder todas las preguntas y aclarar si es verdad o solo un rumor que su noviazgo con Santa Fe Klan fue publicitario, Karely Ruiz acudió a El canal de Momo en donde rompió el silencio y explicó la razón por la que terminó su relación con el rapero.

La influencer señaló que la comunicación con Santa Fe Klan empezó por Sabes, la colaboración que hicieron juntos y que poco a poco todo fue cambiando hasta llegar a una relación, sin embargo, se dieron cuenta que se llevan mejor como amigos.

“Al principio sí fue la colaboración, ahorita somos amigos, empezamos a hablar y pues a lo que se daba, vamos a dejar que fluya, pero pues ahorita hay amistad nada más. Nos dimos la oportunidad, pero creo que funcionamos más como amigos”.

En la plática, Karely Ruiz reveló que fue ella la que decidió terminar la relación que mantenía con Santa Fe Klan debido a que era complicado para los dos tener un noviazgo cuando ambos tienen proyectos y trabajo que no les permite verse la mayor parte del tiempo.

Además, Karely explicó que prefirió terminar su noviazgo con Santa Fe Klan para no afectar la amistad que surgió entre ellos.

“Él anda en su trabajo y yo en mi trabajo, no tenemos tiempo. Le dije: ‘la verdad no’. Sí lo platicamos, pero pues más que nada por el tiempo, él se va, yo me voy y pues creo que una relación así no iba a funcionar y más en esto de las redes pues le digo: ‘no tenemos tiempo de vernos’ y mejor preferí así”.

