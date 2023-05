Tendrá Madero Un Nuevo Hotel y Mall

El crecimiento de inversiones de la iniciativa privada sigue teniendo un importante impulso en la zona sur, para los próximos meses se contempla la llegada de nuevas cadenas comerciales, pero también la construcción de nuevas plazas comerciales, restaurantes, hoteles y edificios departamentales.

En Ciudad Madero inició la construcción de la primer plaza de uso mixto sobre la avenida Tamaulipas, proyecto que contempla un nuevo hotel y el primer mall en la urbe petrolera, confirmó Víctor Gonzalí Hinojosa, vicepresidente de Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Sección Tampico.

“Ha habido mucho movimiento en el sector comercial por avenidas como la Tamaulipas, con comercios nuevos. Ahí cerca de Arteli y adelante de todo lo que es el paso para la playa, han habido muchos comercios nuevos, ahí hay un proyecto para un hotel y una plaza comercial”, reveló.

El agente inmobiliario precisó que el proyecto ya inició su proceso de construcción y estaría terminado en un plazo cercano a los dos años, lo que le dará al sector un mayor impulso comercial.

“Estará justo en una esquina, este proyecto estará listo en dos años y serán cuatro pisos de hotel y abajo una plaza comercial, está sobre la avenida Tamaulipas casi enfrente de Banamex, en la esquina, donde antes era una llantera. Será un hotel con plaza comercial, la primera en Ciudad Madero, es un mall medianito y ahí mismo hotel, va a ser mixto”, puntualizó.

Sobre el desarrollo comercial, dijo que además de los cuatro niveles del hotel, tendrá la capacidad de hasta 50 locales comerciales y tendrá un estacionamiento subterráneo.

“Del hotel será de cuatro niveles, más los locales comerciales que serán entre 30 y 50, este proyecto estará listo en dos años y tendrá estacionamiento subterráneo, es un proyecto de un empresario de Tampico con capital local”, reveló.

El Vicepresidente de AMPI Sección Tampico señaló que, aunque no se ha revelado el monto total del proyecto, estimó que “un proyecto de esta magnitud, con acabados y todo, podrían ser entre 20 y 30 millones de pesos”.

Proyectos de esta magnitud podrían ayudar a la llegada de nuevas inversión al generar confianza en los empresarios, y se espera atraer recursos desde el continente europeo, pues se promueven importantes proyectos para la zona turística de playa Miramar.

Hace unos días el embajador de la Unión Europea, Gautier Mignot, visitó la zona sur y conoció Miramar acompañado por la secretaria de Desarrollo Económico de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deandar y la subsecretaria de Promoción de Inversiones, Anabell Flores Garza.

Tras esta visita se espera que comisiones de 13 países, visiten Tamaulipas y conozcan el potencial que tiene la zona sur, principalmente playa Miramar, que se ha posicionado como el centro turístico más importante del noreste del país.

En ese sentido y para facilitar nuevos desarrollos comerciales y habitacionales, en varios municipios de la entidad, incluida la zona conurbada, se ha empezado a trabajar en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial para mejorar la fluidez del tráfico vehicular, y modificar algunos usos de suelo que actualmente impiden la generación de permisos de contrición en algunos sectores del sur.

Cuestionado sobre los sectores que están teniendo más demanda para la llegada de nuevos proyectos de inversión y que más construcción de locales tiene, Víctor Gonzalí Hinojosa dijo que son avenidas secundarias sobre las principales.

“Los sectores que más buscan las personas para poner un negocio está Faja de Oro, es una buena avenida, ahorita lo que también quieren reactivar es la Plaza Cristal y Tres Arcos con cadenas que vienen a instalarse ahí, con eso buscan genera que comercios locales vuelven a confiar en esas plazas que fueron de las primeras que hubo aquí en Tampico.

Señaló que en las avenidas principales, principalmente por la alta velocidad en la que se desplazan los autos, es menor la demanda, por eso es más común encontrar locales desocupados.

“En la avenida Hidalgo hay muchos locales desocupados porque muchos de los comerciantes buscan avenidas secundarias, como es una vía principal la circulación muy rápida, la gente no puede estacionarse muchas veces si no tienes un estacionamiento grande, la gente no llega, por eso avenidas como el bulevar Adolfo López Mateos, avenida Tamaulipas o Faja de Oro, que son secundarias, la Perimetral también, todo eso también va a tener un importante desarrollo”, aseguró.

Omar Reyes

Expreso-La Razón