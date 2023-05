Arath de la Torre amenaza a empleados de una aerolínea

MÉXICO.- Arath de la Torre fue grabado y exhibido en redes sociales, luego de que amenazara a empleados de una aerolínea de Cancún, puesto que el conductor llegó tarde a tomar el avión, aunque el también comediante argumentó que en la aplicación del celular se mencionaba que el transporte aéreo iba retrasado por 20 a 30 minutos.

En redes sociales, una grabación en la que se escucha la voz de Arath de la Torre se hizo viral, luego de que el comediante amenazara a empleados de una aerolínea, debido a que querían que pagara un extra por haber llegado tarde a su vuelo en una aerolínea de Cancún.

“No puede ser que me estén robado y me estén cobrando por boleto, me están haciendo creer que llegué tarde, a ver compruébame que llegué tarde, comprueba mi palabra contra la tuya, yo llegué temprano”, dice Arath de la Torre, quien en todo momento se encuentra molesto por el servicio de atención a clientes de la aerolínea.

Isabel Gamora, como se identificó la empleada de la aerolínea, le dice que ella no la puede ayudar, ya que ella no le documentó la maleta y que la información de salida de los aviones la ponen en los mostradores, por lo que Arath de la Torre tuvo que fijarse antes de abordar.

Durante el audio, Arath de la Torre le explica a la empleada de la aerolínea que en su celular revisó y que se mencionó que el vuelo iba retrasado entre 25 a 30 minutos con unas letras rojas abajo, pero la trabajadora le dijo que aún con esa leyenda, ella no podía hacer nada, por lo que pidió pasar al mostrador de nueva cuenta para que le entregaran su pase de abordar, luego de que el actor hizo un pago.

Después de esto, se escucha la voz de otro empleado, quien le reclama a Arath de la Torre por aventarla el boleto de avión, por lo que el actor amenazo y cuestionó al empleado de si se estaba poniendo al brinco.

“¿Te me estás poniendo al pex, estás seguro de lo que estás haciendo?”, gritaba Arath de la Torre cuando otro sujeto sin identificar nombre le pidió a la persona encargada que le cancelara el vuelo a lo que el actor se molestó aún más.

“No me puedes cancelar el vuelo porque estoy en mis cinco sentidos y tú no puedes hacer eso, ¿me oíste? No me peudes cancelar el vuelo, tú me cancelas el vuelo y te va a cargar, te lo digo en buena onda, yo nada más te dije”, dice Arath de la Torre.