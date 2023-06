Ingrid Coronado exige a Anna Ferro abandonar su departamento y es ignorada

Ingrid Coronado se encuentra en una batalla legal contra Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar. La conductora mexicana reveló que quiere recuperar el departamento que habita la maestra de yoga y refrenda que no le pertenece.

Las declaraciones fueron dadas en el programa de ‘Ventaneando’ de esta tarde, en donde Ingrid Coronado contó que emprenderá acciones legales para recuperar el departamento de Cuernavaca.

“El departamento donde está ella es mío, está a mi nombre. He intentado por todos los medios posibles que me lo devuelva, pero no ha querido. También tendré que iniciar asuntos legales”, dijo.

Ingrid Coronado asegura que la mencionada propiedad forma parte de un fideicomiso de ella y Fernando del Solar, así que busca darle a sus hijos Luciano y Paolo lo que les corresponde por ley.

“Entre más tiempo pase, va a tener que pagar más, es lo que he intentado que entienda, pero no lo he logrado desgraciadamente”, reveló.

Anna Ferro ignora las peticiones de Ingrid Coronado

La presentadora mexicana declaró que intentó buscar a Anna Ferro “personalmente de buena fe, pero no lo ha logrado”. Sin embargo, Ingrid Coronado contó que Anna Ferro la ha ignorado y no le ha respondido los mensajes para arreglar la situación de la mejor manera.

“Ahora ya no me responde. Por lo que sé es una mujer espiritual y espero que se dé cuenta que el camino de la buena voluntad siempre te va a traer mayores recompensas y mejores bendiciones”, dijo.

Fernando Martín Cacciamani Servidio, mejor conocido como Fernando del Solar, falleció el pasado 30 de junio de 2022. El ex conductor de ‘Venga la Alegría’ dejó a sus hijos un departamento en la Colonia del Valle de la Ciudad de México; sin embargo, es habitado por la mamá del conductor debido a un usufructo vitalicio.

La conductora mexicana reveló que no esperaba los pocos bienes que dejó Fernando del Solar a sus hijos, por lo que ahora piensa luchar “por lo que por ley les corresponde” a Luciano y Paolo, incluyendo la propiedad en Cuernavaca, Morelos.

CON INFORMACIÓN DE FAMA