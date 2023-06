¿WhatsApp ya agregó la tercera palomita azul?

MÉXICO.- WhatsApp es la red social favorita de millones de personas, quienes diariamente utilizan la popular plataforma para comunicarse con sus contactos. No obstante, un nuevo rumor ha puesto en alerta a los usuarios que disfrutan de este medio; y es que ha circulado información que asegura que el servicio de mensajería instantánea incluirá una tercera palomita azul, la cual serviría para anunciar si la otra persona le tomó una captura de pantalla a la conversación.

Cabe mencionar que no es un rumor nuevo, la noticia data del 2014 y se trata de una fake news, ya que los directivos de WhatsApp no han mencionado nada sobre el tema; de igual manera, el portal especializado en tecnología, WABetaInfo, no ha filtrado que la red social esté trabajando en añadir una nueva palomita azul a las conversaciones. Por lo que, hasta ahora, se trata de información falsa que pretende asustar a los usuarios de la plataforma.

¿Qué significan las palomitas azules en WhatsApp?

Para ayudar a los usuarios a conocer si sus mensajes fueron recibidos y leídos, WhatsApp cuenta con una herramienta, la cual es conocida como palomitas. De acuerdo con la aplicación, la primera palomita significa que el mensaje fue enviado correctamente, mientras que la segunda palomita indica que el mensaje fue entregado a su destinatario.

De igual manera, las palomitas de WhatsApp pueden tener dos colores, dependiendo del estatus del mensaje enviado; si ambas palomitas tienen un color gris, significa que el texto fue entregado, pero quizá todavía no ha sido leído por el destinatario. Por su parte, existe otro tono en los mensajes, el cual es el color azul, este indica que el mensaje fue recibido, abierto y leído.

¿Qué significaría la tercera palomita de WhatsApp?

Aunque hasta ahora no hay información que confirme la llegada de una nueva palomita a WhatsApp. Aún así, decenas de internautas, en redes sociales, han especificado que la tercera palomita azul podría llegar a la aplicación de mensajería con el propósito de reforzar la seguridad y privacidad de los datos, su función a grandes rasgos sería notificar al usuario de capturas de pantallas, screenshots, que se hayan realizado dentro de una conversación.

Los rumores señalan que la tercera palomita llegaría acompañada por un mensaje que notificará a los participantes con el siguiente mensaje: “El usuario (nombre) ha realizado una captura de pantalla. Por su seguridad no proporcione ningún tipo de información personal”.

Con esta supuesta tercera palomita es probable que muchos usuarios piensen dos veces antes de guardar registro de sus conversaciones privadas, o bien, optarán por avisar y pedir autorización antes de tomar una captura de pantalla, evitando que resulte contraproducente hacerlo. Cabe mencionar que hasta ahora, la información es falsa, ya que ni la red social, ni los directivos, ni medios especializados han confirmado la llegada de una nueva palomita a la red social de mensajería.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO