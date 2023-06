En cartas acusan a Conor McGregor de presuntamente violar a una mujer durante el partido de NBA

CIUDAD DE MÉXICO.- El luchador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, de nuevo está en polémica, pero esta vez su libertad está en juego. Esto debido a que una mujer lo acusó de presunta violación, durante uno de los juegos de las Finales de la NBA, el pasado 9 de junio.

Conor McGregor is in Miami for game 4 🏀 pic.twitter.com/16qypzDJRV

— Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) June 10, 2023