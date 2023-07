Elon Musk y Mark Zuckerberg quieren hacer su pelea en el Coliseo Romano

ESTADOS UNIDOS.- ¿La próxima pelea del siglo? Los multimillonarios Mark Zuckerberg, dueño de Meta —la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp— e Elon Musk —el CEO de Space X y Tesla— ya habían anunciado hace unos días que se iban a enfrentar en una pelea, aún sin fecha por determinar. Sin embargo, el también dueño de Twitter externó donde desea que sea el combate: en el Coliseo Romano.

“Alguna pelea casual sucede en el Coliseo”, dijo Musk en su cuenta de Twitter.

