Captan supuesta flotilla de ovnis sobrevolando Tamaulipas

Desde siempre los seres humanos se han interesado en estudiar el universo y descubrir si hay vida más allá de la Tierra. Las teorías se han incrementado desde que la NASA reconoció que existen los objetos voladores no identificados (ovnis), mismos que ya son estudiados por un equipo de expertos; ahora, un nuevo video, documentado en Tamaulipas, ha evidenciado la aparición de lo que parecen ser misteriosas luces en el cielo, las cuales no tienen explicación.

Las imágenes, que circulan en redes sociales, muestran lo que parece ser una flotilla de ovnis, sobrevolando el cielo del municipio de Valle Hermoso en Tamaulipas. Usuarios en redes sociales comentaron que los objetos “tenían una luz muy brillante”. De acuerdo con el periodista e investigador, Jaime Maussan, aseguró que el clip fue documentado desde el pasado 20 de junio de 2023.

Video muestra supuestos ovnis

En el clip se observa un objeto de color oscuro circulando por el cielo, mismos que tenía forma de disco y además cerca de este había cuatro más de forma esférica y con luz muy brillante. Según testigos, al menos cinco objetos de forma esférica, no identificados, fueron divisados. Aparentemente, cuatro de ellos tenían un brillo intenso, lo cual desató un sinfín de teorías entre los internautas.

Los hechos fueron compartidos por el investigador Jaime Maussan, quien analizó el video y lo replicó en sus redes sociales; el también periodista narró cómo un objeto de color oscuro fue visto volando por los cielos de Valle Hermoso. El periodista aseguró que no es la primera vez que este tipo de avistamientos ocurren en Tamaulipas, ya que hace unos meses Matamoros registró algunos objetos voladores en el cielo.

Valle Hermoso, Tamaulipas, México, 20 de junio del 2023: pic.twitter.com/p3ew5xQxRz — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) June 23, 2023

Captan ovni en Matamoros

El pasado 13 de mayo Jaime Maussan compartió una grabación mostrando un objeto no identificado surcando los cielos de Matamoros. El periodista, que se ha centrado en la investigación de objetos voladores no identificados en México, siempre está en búsqueda de comprobar la existencia de la vida alienígena y en esta ocasión estuvo más cerca que nunca, por lo que no dudo en compartir las imágenes en sus redes sociales oficiales.

En el clip, de tres minutos de duración, se ve el objeto volador que no ha sido identificado hasta ahora. El clip fue grabado por el doctor Carlos Rila Rodríguez y comentado por el propio Jaime Maussan. Ahora el contenido multimedia fue publicado en diversas redes sociales, así como posteos y asegura que es 100 por ciento real.

“Miren no más qué bonito se veo eso. Para los que no creen ahí les dejo eso. ‘Ira carnalito’ por encima de aquí donde estoy. Atrás de esa nube va a salir otro. No hay luces de navegación. ¿Qué les parece?”, se escucha decir a quien grabó el video. “Para que los que no creen allá en Ensenada, Baja California, ahí les dejo eso”, puntualizó quien grabó el contenido multimedia. El video rápidamente consiguió más de 2.1 mil likes, 156 comentarios y más de 28 mil visualizaciones en Twitter.