Critican live-action de ‘Blancanieves’ por cambiar a los 7 enanos por ‘criaturas mágicas’

Las versiones live-action de los clásicos de Disney no han caído del todo bien a muchos fans que esperaban ver una copia, tal cual, de las versiones animadas, y si bien es cierto que la productora ha intentado adaptarlas a la actualidad, muchos consideran que los resultados no han sido los mejores.

Recientemente salieron a la luz algunas imágenes de la próxima película de acción real de Disney, “Blancanieves”, y ya está siendo criticada por ser tan “políticamente correcta” que está reimaginando a los siete enanitos como “criaturas mágicas” de todos los tamaños y géneros.

La película, cuyo estreno está previsto para el año próximo con la actriz hispana Rachel Zegler en el papel de la princesa, causó sensación esta semana después de que se viera a una doble de la intérprete, vestida como Blancanieves deambulando por Bedfordshire, Inglaterra.

Sin embargo, lo que llamó realmente la atención, fue que aparece seguida de una pandilla de amigos de colores brillantes de diversos géneros, razas y tamaños, modernizando la película de 1937.

Meet the cast of Disney’s new woke Snow White film. Snow White is Columbian now and the 7 dwarves look more like the 6 normal sized hipster pedos and 1 dwarf from Portland. Snow White no longer has “skin white as snow”. Absolutely ridiculous. pic.twitter.com/DKZInYty89

Las imágenes provocaron toda clase de reacciones entre los críticos, quienes comenzaron a atacar las fotos del set, con algunos llamándolo “increíble”.

“Blancanieves y los siete contratados de la diversidad”, “¿Dónde está la equidad enana?”, fueron alguno de los comentarios.

No es la única modernización que ha hecho la película, ya que antes se anunció que no habrá un príncipe azul que venga a salvar a una Blancanieves perdida, sino que se centrará más en que la protagonista siga sus sueños de liderazgo.

La versión de acción real del clásico animado de 1937 ha recibido inmensas críticas desde que se anunció.

I cannot quantify the amount of ammunition Disney has given content creators the past few years. It’s been a gift from Hollywood in general, but stuff like this new #SnowWhite is just pure rocket fuel. Who green-lights this stuff? Lol pic.twitter.com/Ln7RdWh77O

— Matt Swaim (@mattswami) July 14, 2023