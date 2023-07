Es mejor la pala

Es evidente que, con las elecciones, llegan ambiciones y traiciones, no en ese orden necesariamente, pero siempre se hacen presentes los tres ingredientes que son la fórmula perfecta para las conspiraciones.

Por ejemplo, en torno a la figura CLAUDIA SHEIMBAUM se filtran fotografías y detalles de las actividades que realizan en diversos municipios para su promoción, con el ánimo de perjudicar esas jornadas internas.

Para nadie es un secreto que, en Tamaulipas, los de la “Avanzada” son el principal grupo político encabezados por AMÉRICO VILLARREAL SANTIAGO, que se la juega al máximo con CLAUDIA SHEIMBAUM.

Hace algunos días, alguien filtró información y fotografías de las actividades de la “Avanzada” en torno a CLAUDIA.

Ciudad Victoria, es una ciudad que marca el ritmo de la política, por eso también se notan movimientos sospechosos en torno a la figura del alcalde victorense EDUARDO GATTÁS BÁEZ, a quien buscan en todo momento estorbar su trabajo.

Por ejemplo, cuando se filtraron imágenes de los trabajadores de los talleres limpieza apretando los birlos y tatuando las llantas para impedir que las robaran o cambiarán.

Después aseguraron en las mismas redes que se habían quitado los catalizadores de las unidades, para venderlos por separado, además de que aseguraban desconectaron el GPS.

Ninguna de las dos acciones ocurrió, por el hecho de que las computadoras de los camiones se quemaron y no pueden funcionar de la manera correcta.

Lo raro del caso es que las fotos fueron tomadas desde el interior de los talleres municipales, por lo que alguien se tomó la molestia de comprarlas para armar una campaña malévola en contra del alcalde y perjudicar su buena relación con el gobernador AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, quien acababa de entregar los camiones.

Todo era una mentira, sin embargo, siempre está claro que trabajo mata grilla, por lo qué y hasta el momento, como resultado de las 84 reuniones de trabajo de la mesa municipal de Seguridad, fue lo que permitió una oportuna y exitosa atención al siniestro registrado en el Colegio Antonio Repiso, realizando el rescate de monjas y maestras atrapadas.

Los resultados de la coordinación de los trabajos que realiza cada lunes el propio GATTÁS con las fuerzas militares y de seguridad del Estado dan resultados una mejor la percepción de la seguridad en la ciudad.

A mayor seguridad, existe mayor inversión, por ello el alcalde inicio el proceso de donación de 10 hectáreas para la construcción del Cuartel Militar de la Guardia Nacional por la carretera Interejidal.

EDUARDO GATTÁS va de la mano de la política de AVA para buscar seguridad y bienestar para los victorenses.

Pero, un tercer punto sería que a pesar del boicot que le hacen un día y otro también al sacar fuera de horario y de los puntos de recolección la basura. Se logró elevar al 95 por ciento el servicio de recolección que estaba colapsado al inicio de la administración.

Por ello, no es casualidad que distintas casas encuestadoras lo ubiquen al alcalde de Victoria en el ranking de mayor eficiencia y pese haber perdido un año de gobernar por la persecución política que sufrió en su primer año de gobierno.

Los señalamientos vienen desde el interior de Morena, conforme llegan los tiempos de elecciones se colocan piedras en el pavimento.

Ahora le toca a GATTÁS y sus colaboradores hacer su mejor esfuerzo para quitarlos, en ocasiones no se necesita ni retroexcavadora, normalmente los deshechos se recolectan mejor con una pala.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com