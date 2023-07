Amigos y familiares despiden a Esthefani

Esthefani Sánchez Sánchez fue despedida por familiares y amigos en el cementerio de Las Chavas.

Un mariachi acompañó los últimos momentos de la mujer de 25 años sobre la tierra.

Una oración momentos antes con las manos sobre el feretro fue realizada por su familia.

“Señor me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre…en la arenaaaa” se escucha la canción que aseguran provee de calma a los dolientes.

Bajo la sombra de un árbol y cercados por tumbas y flores , recuerdan a la joven mujer y su lucha en el hospital durante ocho días.

Ahora el silencio apenas interrumpido por los rezos en voz baja. El ataúd es bajado lentamente y las flores caen una a una , enveces y otras a puños sobre la parte superior .

La tristeza de su familia se refleja en sus ojos que se niegan a despedir a la madre, la hija, la hermana.

Los mariachis irrumpen con La barca en qué me iré..Hermoso cariño para finalizar con “A mi manera”.

Esthefani murió el pasado fin de semana en el Hospital”Rodolfo Torre Cantú” , presuntamente a causa de las lesiones producidas durante un ataque en una vivienda de Altamira.

Se sospecha que la pareja es el posible agresor.

La tarde cae en Las Chacas y la familia no quiere retirarse.

El mariachi entona la última melodía y los arreglos se acomodan alrededor de la tumba.

Descanse en paz Fanny

Por José Luis Rdz.