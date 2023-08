Dos personas saltan de avión a punto de estrellarse y logran salvarse

ESTADOS UNIDOS.- Durante la exhibición aérea “Thunder Over Michigan”, realizada el pasado domingo 13 de agosto, dos pilotos enfrentaron dificultades con el motor de una aeronave mientras participaban en un espectáculo aéreo cerca del condado de Ypsilanti, en Michigan, Estados Unidos. Ante esta situación, llevaron a cabo una maniobra de expulsión antes de que el avión se estrellara en un estacionamiento de un conjunto de apartamentos cercano al aeropuerto local. El evento incluyó varias aeronaves en acción, incluyendo el avión MiG-23, realizando diversas maniobras en el cielo.

Plane Crashed into Apartments during the Thunder over Michigan Air Show! #airshow #planecrash #Airshow2023 pic.twitter.com/pDbWaV82RV

En el trágico suceso, el piloto y un miembro de la tripulación que iban a bordo del jet lograron ejecutar una expulsión segura y fueron rescatados por los servicios de emergencia. Posteriormente, fueron trasladados a un hospital cercano, donde se encuentran bajo observación médica. Como resultado del grave accidente, se suspendió el espectáculo aéreo, lo que llevó a los organizadores y a las autoridades de seguridad a solicitar a los espectadores que abandonaran el recinto.

La aeronave impactó contra vehículos desocupados en el estacionamiento del conjunto de apartamentos, sin ocasionar heridas a ninguna persona dentro del complejo habitacional ni en el evento aéreo. La Autoridad del Aeropuerto del Condado de Wayne emitió un comunicado en el que indicaba: “La FAA está llevando a cabo una investigación sobre el accidente”.

En respuesta al incidente, el municipio de Van Buren recomendó a los residentes del complejo de apartamentos Waverly que fueran evacuados temporalmente de su casa club. La Cruz Roja también se presentó en la escena para brindar asistencia, según reportó Fox 2 Detroit.

Luego del accidente, ambos pilotos fueron trasladados al Hospital St. Joseph Mercy en condición estable por personal de la ambulancia de Huron Valley. Marc Breckenridge, oficial de información pública de Huron Valley Ambulance, informó que los pacientes estaban conscientes y despiertos a partir de las 17:00 horas del domingo.

Video of the smoke from the CRASH today at the Thunder Over Michigan. #thunderovermichigan pic.twitter.com/FM2SNuZLfj

— Dan Phillips (@danphillips46) August 13, 2023