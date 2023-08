Exigen destitución del administrador de la Jurisdicción Sanitaria Número 2

TAMPICO, TAM.- La mañana del martes, trabajadores de la sección 51 tomaron las oficinas del administrador de la Jurisdicción Sanitaria número 2, para exigir su destitución debido a una serie de irregularidades.

Algunos de los inconformes se ubicaron en la entrada de la oficina para evitar el ingreso del funcionario.

En la puerta colocaron sellos para impedir su apertura.

Adolfo Sierra Medina, secretario general de esa sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, dio a conocer que Luis Lorenzo Sepúlveda actúa de manera parcial al otorgar beneficios a un grupo de trabajadores de otro sindicato, los cuales niega al sindicato mayoritario.

Además, lo acusan de falta de capacidad de gestión ya que no consigue mejoras para las unidades de trabajo como el mismo centro de salud de Tampico, donde se encuentran las instalaciones de la Jurisdicción.

“Se toma la atribución de otorgarles licencias sindicales a un grupo de trabajadores sin derecho a eso, le preguntábamos que si tiene sustento jurídico para ese otorgamiento y me dice que no lo tiene, es decir por los de él tiene a tres trabajadores que tiene sin laborar, el otro punto es sobre su falta de capacidad de gestión porque tenemos una unidad de trabajo que no tiene clima, no tiene medicamento, no hay material de curación, el material de limpieza lo dan con gotero”, aseguró.

“Los gastos de camino de los trabajadores del área de vectores lo limitan de 20 a 15 días, no sabemos a dónde va ese dinero, esos cinco días faltantes, la actuación, la actitud del administrador es muy parcial hacia un grupo de trabajadores donde les otorga todo tipo de derechos, lo malo es que se actúa de manera parcial hacia un grupo y no es el sindicato mayoritario que somos nosotros”, detalló.

Hasta 6 meses han tenido que esperar para lograr una firma del administrador.

Aclaró que mantendrán tomada la oficina el tiempo que sea necesario.

“Estamos decididos a no permitir el ingreso hasta que no nos cambien de administrador, hasta que lo cese”, mencionó.

Señaló que están inconformes con el administrador 500 trabajadores de base.

POR BENIGNO SOLÍS