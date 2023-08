Autor del libro “Un sueño posible” aclara las ganancias de Michael Oher

ESTADOS UNIDOS.- La película Un sueño posible o The Blind Side en inglés se encuentra en el centro de la polémica luego de que el jugador de la NFL, Michael Oher, inició un proceso legal contra la familia Tuohy al considerar le quitaron ganancias obtenidas por la cinta basada en el libro del autor Michael Lewis.

The Blind Side: Evolution of a game cuenta la historia de Michael Oher y de cómo dejó una situación adversa hasta convertirse en jugador de la NFL.

Oher, quien ganó el Super Bowl con los Ravens de Baltimore, indicó en su demanda que los Tuohy lo engañaron y le quitaron regalías obtenidas de la adaptación cinematográfica, pero además, nunca lo adoptaron y solo se volvieron sus tutores con la capacidad de hacer negocios a su nombre.

En una entrevista con The Washington Post, Lewis negó la afirmación de Oher de que los Tuohy ganaron millones con la película, mientras que Oher no recibió compensación y señaló que el problema no está en ellos, sino en la forma de operar de los estudios por lo que sugirió al jugador de la NFL unirse a la huelga de actores y guionistas.

“Todos deberían estar enojados con el sistema de estudios de Hollywood. Michael Oher debería unirse a la huelga de escritores. Es escandaloso cómo funciona la contabilidad de Hollywood, pero el dinero no está en los bolsillos de los Tuohys”.

El autor del libro señaló que al Washington Post que 20th Century Fox pagó 250 mil dólares por los derechos de la historia. De este dinero él se quedó con el 50 por ciento y el restante lo entregó a la familia Tuohy, de quienes escuchó, el plan era dividir esa suma de forma equitativa entre todos los miembros. La cifra aumentó a 350 mil para él y otros 350 mil para la familia con las ganancias posteriores de la película.

¿Qué sucedió con el dinero de Oher? De lo que sabe Michael Lewis, el jugador rechazó inicialmente sus cheques.

“Lewis dijo que los Tuohy planeaban compartir las regalías entre los miembros de la familia, incluido Oher, pero Oher comenzó a rechazar sus cheques de regalías, dijo Lewis. Lewis dijo que creía que la familia Tuohy había depositado la parte de Oher en un fondo fiduciario para el hijo de Oher”, expresó

Oher ha pedido al tribunal de Tennessee terminar la tutela que resguardan los Tuohy para que ellos no puedan hacer negocios a su nombre, además de buscar una restitución de las ganancias que él dice no haber recibido.

