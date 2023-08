Por esta razón ya nadie usa el Jabón Zote para su cuerpo

El tiktoker Carlos Bello, mejor conocido como Soy Mirrey, se lanzó a la fábrica de Jabón Zote para descubrir cómo es que se fabrica tanto en barras como en hojuelas y demás presentaciones que tienen actualmente a la venta, y que nos lacen una de las más grandes y confiables empresas.

Ahí descubrió de primera mano que no debes usar este producto como un jabón de tocador. En las redes sociales han circulado muchos tutoriales donde recomiendan que si tienes acné o los poros abiertos, utilices este famoso jabón en tu cara, y en otras partes del cuerpo.

No debes usar el Zote para esta actividad

Durante su recorrido, platicó con el encargado de la fábrica y del producto en barra más famoso de México; fue el propio señor quien aseguró que no es necesario este utilizarlo en tu piel, pues no es un jabón de tocador. El hombre aseguró que ya no puede serlo debido a que la normatividad no lo permite, pero su origen hace 53 años lo hacía.

Lo que cambió es que un jabón de tocador debe irse a los porcentajes. Solamente pueden fabricar productos con el máximo del 16 por ciento de humedad, lo que los hizo abandonar el mercado de los tratamientos de belleza. Así que es completamente falso que te vaya a quitar todas las enfermedades del mundo.

Por qué no deben ponerse jabón Zote en el cuerpo

A partir de este video, se han publicado muchos más testimonios al respecto. Uno en especial, el de Carmen Campos, ha insistido en fechas recientes que no debes ponerse ese jabón en la cara. Ella lo hizo específicamente en sus cejas. Ella en especial tuvo un problema y se quedo sin su ceja para siempre.

La razón principal de por qué no debes usarlo, es que tienen un PH superior al de la piel de los humanos, misma que ronda entre los 4.7 y los 5.75, y el de Zote llega hasta los 7 puntos. Esta división tan grande podría causarte dermatitis, irritaciones y si muchos problemas para el acné.

Además, hablamos de un jabón hecho con sosa cáustica, utilizada para quitar las manchas en la ropa, destapar cañería. Está fabricado también con cloruro de sodio para eliminar las grasas. Lamentablemente dañará tu piel. La también empeorará tus problema de resequedad y grasa.