La India llega a la Luna y se convierte en el cuarto país en lograrlo

INDIA.- La India logró lo que hace unos días Rusia no pudo: su misión Chandrayaan-3 alunizó con éxito en el polo sur de la Luna.

Se trató de una maniobra complicada de descenso sobre la superficie lunar en su punto más meridional y menos explorado.

“Hemos logrado un aterrizaje suave”, anunció el director ejecutivo de la Organización de Investigación Espacial (ISRO), Sreedhara Panicker, tras el hito solo logrado por Estados Unidos, Rusia, y China.

La misión necesitó 40 días para su recorrido desde su despegue el 14 de julio con el cohete de lanzamiento más grande y pesado de la India.

En hindi y sánscrito, Chandrayaan significa “vehículo lunar”. Cabe destacar que en 2019, la misión Chandrayaan-2 de la Organización Espacial de ese país (ISRO) desplegó con éxito un orbitador, pero su módulo de aterrizaje se estrelló.

Aquella vez, la memoria del país quedó marcada por la imagen del primer ministro tratando de consolar con un abrazo al entonces jefe de ISRO, Kailasavadivoo Sivan, que rompió en llanto con el fracaso.

“Hicimos una promesa en la Tierra y la cumplimos en la Luna. Nuestros camaradas científicos han declarado: ‘India está ahora en la Luna'”, añadió hoy Narendra Modi, el primer ministro.

La agencia espacial india había explicado antes que el descenso de los últimos 25 kilómetros desde el espacio hasta la superficie lunar era la parte “más crítica del aterrizaje”.

Chandrayaan-3 Mission:

The mission is on schedule.

Systems are undergoing regular checks.

Smooth sailing is continuing.

The Mission Operations Complex (MOX) is buzzed with energy & excitement!

The live telecast of the landing operations at MOX/ISTRAC begins at 17:20 Hrs. IST… pic.twitter.com/Ucfg9HAvrY

— ISRO (@isro) August 22, 2023