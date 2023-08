Sheinbaum con mitin y Ebrard por Zoom cierran asambleas en Veracruz

XALAPA, VER.- Claudia Sheinbaum Pardo y Marcelo Ebrard Casaubón, aspirantes punteros a la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, cerraron sus asambleas informativas este domingo 27 de agosto en Veracruz.

La exjefa de gobierno lo hizo con un mitin en el Velódromo Internacional de Xalapa, donde aglomeró a simpatizantes provenientes de Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Veracruz; mientras que el excanciller también incluyó a la capital veracruzana en una transmisión simultánea, por Zoom, en la cual se enlazó con otras otras tres ciudades: Monterrey, Puebla, Tijuana.

Los dos eventos de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard fueron los últimos de un periodo de casi 70 días promoviendo al movimiento al que pertenecen. A partir de mañana 28 de agosto y hasta el 3 de septiembre de 2023 se llevará a cabo una encuesta nacional para seleccionar al coordinador o coordinadora de la Defensa de la Transformación, donde ellos se muestran como punteros.

Actualmente los aspirantes a este puesto son Claudia Sheinbaum Pardo; Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López; el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila; el diputado federal, Gerardo Fernández Noroña y el exsenador, Manuel Velasco.

Una mujer puede ser lo que quiera ser. Es tiempo de las mujeres: Sheinbaum

El evento de Claudia Sheinbaum Pardo tuvo lugar en el Velódromo Internacional de Xalapa, con capacidad para 3 mil 200 espectadores. Al recinto arribaron autobuses de distintas partes de Veracruz, aunque también llamaron la atención unos vehículos oficiales de otras entidades, como autobuses de la Secretaría de Movilidad de Tabasco y del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Zacatecas.

En un discurso de poco más de media hora, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México aseguró que cumple más de un año arriba en las encuestas internas de su partido y que su proyecto representa el presente y el futuro de la nación. “No es la única vez que nos vamos a ver, vamos a regresar como coordinadora de de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, dijo ante sus simpatizantes.

Reiteró que es tiempo de las mujeres y puso como ejemplo a sus compañeras del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que hoy ostentan un cargo en el gabinete federal: la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; la secretaria de Energía, Rocío Nahle García: la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; la secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya; y la secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

“Hay una ola que entusiasma no solo a las niñas, a las jóvenes sino también a hombres, a jóvenes y a adultos mayores, es tiempo de mujeres. Es transformación y es mujer. Las mujeres no pedimos más pero tampoco pedimos menos. Por eso decimos que las mujeres podemos ser lo que queremos ser; podemos ser ingenieras, abogadas, maestras, médicas, diputadas, senadoras y como el INE no me lo deja decir a mi coordinadora nacional de Defensa de la Transformación”, concluyó.

Queremos llevar la transformación a un siguiente nivel: Ebrard

Marcelo Ebrard Casaubón, incluyó al estado de Veracruz en el cierre de sus asambleas por medio de una transmisión simultánea que fue transmitida desde el barrio del Xallitic en Xalapa en donde se reunieron sus simpatizantes. Desde días previos al cierre, circuló una convocatoria en la que se invitaba a reunirse en el barrio del Xallitic en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

Durante el cierre, Marcelo Ebrard dio paso a las transmisiones simultáneas en Monterrey, Puebla, Tijuana y Xalapa, las únicas que se vincularon de todo el país, en donde se veía a la multitud con vestimenta blanca.

“Es conmovedor, lleva al entusiasmo, al compromiso y al ánimo resuelto verlas a todas y a todos aquí por su propia voluntad. Pueblo libre, pueblo poderoso, pueblo animado”, mencionó Marcelo al inicio.

Así también, mencionó su reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador por el trabajo realizado durante su administración, comprometiéndose a dar continuidad a los proyectos ya establecidos.

“Queremos llevar la cuarta transformación al siguiente nivel. Queremos igualdad de género, queremos empleos bien pagados, queremos crecimiento económico, queremos que nuestro país tenga un mejor sistema de justicia”, enfatizaba.

Al grito de “Mejor Marcelo” aseguró que será él quien gane la encuesta y lograr colocarse como candidato por la presidencia de México y participar en la contienda a realizarse durante las elecciones de 2024.

“Por eso mejor Marceo, por eso un México mejor, mejor Marcelo. Vamos a ganar la encuesta la siguiente semana, vamos a triunfar”.