Revelan video de la explosión de una estación de gas en Bucarest

Una intensa nube de fuego acaparó el cielo de Rumanía, luego de que se registraran dos fuertes explosiones en una planta de gas licuado cerca de Bucarest, la capital del país mencionado. Los hechos tuvieron lugar la tarde del pasado sábado 26 de agosto, cuando ambas plantas del hidrocarburo explotaron sorpresivamente en Crevedia.

Derivado de la gran explosión, al menos dos personas murieron y medio centenar resultaron heridas. Medios locales detallaron que la mayoría de los heridos son bomberos que intervinieron para combatir las impactantes llamas. Además, las autoridades evacuaron a los habitantes en un radio de 700 metros.

🔴 #URGENTE | El momento de la impresionante voladura de una estación de gas licuado, en Rumania. Confirman la muerte de una persona y casi 50 heridos. pic.twitter.com/8zGocTlpEQ

— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 26, 2023

El jefe del departamento de emergencias indicó el domingo que los dos fallecidos eran pareja: un hombre que sufrió un paro cardíaco y una mujer que presentaba graves quemaduras. Entre los heridos -algunos con quemaduras graves- hay 39 bomberos, dos policías y dos gendarmes; todos ellos fueron trasladados a hospitales -tanto nacionales como internacionales, pues Rumanía no tiene suficientes centros para tratar quemaduras- a fin de recibir tratamiento médico.

El momento de la impresionante voladura de una estación quedó registrado en varios videos que ya le están dando la vuelta a redes sociales por lo impactante que resultaron ser. Hasta el momento se desconocen las razones del incendio y la fiscalía abrió una investigación para dar con el origen de las llamas que le quitaron la vida a dos personas.

