Revisa su oído tras intenso dolor y encuentra una cucaracha “viviendo” dentro

MÉXICO.-

Un dolor de oídos puede afectar uno o ambos oídos, pero la mayor parte del tiempo es solo en uno. Puede ser constante o aparecer y desaparecer; el dolor puede ser palpitante, agudo o con ardor, síntomas acompañados de fiebre y pérdida temporal de la audición, pero nunca una sensación de pequeñas patitas peludas caminando por el canal auditivo a mitad de la noche.

Paula Avalos, usuaria de Tiktok identificada bajo el nombre de @paulaavalosss, subió un clip que ya se hizo viral por el impacto que ha causado en internautas. En él se puede apreciar cómo la tiktoker y médica encuentra una cucaracha al interior de la oreja de una paciente, insecto que extrae poco a poco con unas pequeñas pinzas de metal.

Hasta el momento, la grabación cuenta con 29 mil me gusta y más de 8 mil 700 comentarios entre los que se puede leer expresiones como: “Ay no, voy a empezar a dormir con los oídos tapados”; “Nunca más volvimos a dormir tranquilos”; “A mí un día se me metieron dos”; “Solo se puede escuchar cómo algo araña dentro de ti”; “A mí me pasó: se me metió un insecto y me tuvieron que dar medicamento porque echó su veneno y me quemo un poco la oreja”.

¿Por qué las cucarachas se meten a los oídos?

De acuerdo con el portal Salud 180, existen varias razones por las que estos temidos y repudiados insectos entran a nuestro cuerpo a través de los oídos. Una de ellas es que son insectos a los que les gusta refugiarse en grietas o hendiduras estrechas, tal como los oídos. Durante el sueño permanecemos la mayor parte del tiempo inmóviles, por lo que nos volvemos objetivos perfectos para que las cucarachas puedan entrar a descansar.

Otra causa podría ser el olor emanado por los oídos, pues cabe recordar que el canal auditivo, el cual conecta el oído externo con el interno, se encuentra cubierto por glándulas sebáceas, responsables de producir cerumen, una sustancia que limpia, lubrica y protege evitando el crecimiento de bacterias, de acuerdo con la Clínica Mayo -entidad médica de prestigio sin ánimos de lucro ubicada en EU-.

¿Son peligrosas las cucarachas en nuestro hogar?

Según el portal de la firma española de plaguicidas ibertrac, estos insectos son vectores de enfermedades, contaminan nuestros alimentos, provocan alergias, e incluso pueden ser responsables de provocar ansiedad con su presencia y cortocircuitos en aparatos electrónicos.

