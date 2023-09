Trapecista cae de una altura de 10 metros durante función; está grave

Rusia.- Una trapecista de apenas 23 años de edad, se encuentra grave en el hospital después de haber sufrido una caída de una altura de 10 metros cuando se encontraba realizando maniobras en plena función.

Los hechos ocurrieron en un circo llamado Crocus de Rusia, ubicado en la ciudad rusa de Barnaúl, aproximadamente a 3 mil 500 kilómetros de Moscú.

Cabe mencionar que en el recinto había cientos de espectadores disfrutando del espectáculo; sin embargo, el momento exacto del accidente quedó grabado en un video, el cual se ha hecho viral en redes sociales.

La joven identificada como Maria Smetanova fue llevada a un hospital de urgencia, donde su estado de salud es reportado como grave hasta el momento, y de acuerdo con el New York Post, la acróbata sufrió una conmoción cerebral, además de presentar fracturas en su cráneo y un brazo, por lo tanto, se encuentra en cuidados intensivos.

En el video se puede observar como la trapecista se encontraba realizando una maniobra en vivo donde estaba de cabeza, y en ese momento la joven cae y queda postrada en el suelo sin moverse.

Posteriormente, se ve como personal del circo, se acerca de manera inmediata a la acróbata y se percata de lo sucedido tratando al mismo tiempo de moverla.

Russian Circus performer nose-dives 30 feet during trapeze act, terrifying fall to ground caught on video

Maria Smetanova, 23, is in critical condtion. pic.twitter.com/Q4jnzNsRaP

— Joseph Morris (@JosephMorrisYT) September 1, 2023