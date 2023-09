Captan golpiza contra famoso tenista afuera de un estudio de tatuajes

AUSTRALIA.- Un video que le está dando la vuelta al mundo tiene en conmoción al gremio deportivo. Y es que en las imágenes que han circulado en medios y redes sociales se aprecia como un grupo de sujetos golpea de manera brutal al tenista australiano Bernard Tomic, quien se muestra asustado y cubriendo el rostro para no ser afectado de manera grave. En las imágenes se aprecia que el ataque fue a las afueras de una galería, más exacto un estudio de tatuajes.

Tomic, de 30 años, quien alguna vez fue considerado el número 17 del mundo, aparece en el clip tirado en el piso agredido por dos hombre que hasta el momento no han sido identificados. Sus movimientos son completamente pasivos, ya que no hace por defenderse.

Concerning footage of what looks to be Bernard Tomic at the bottom of this altercation.

Language warning. pic.twitter.com/0FbJtO5cdn

— Val Febbo (@VFebbo96) September 8, 2023