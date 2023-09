Popocatépetl es portal dimensional y ovnis salen del cráter: Jaime Maussan

Por años Jaime Maussan se ha dedicado a la investigación de ovnis y extraterrestres. Desde hace un tiempo, el investigador ha señalado que el Popocatépetl podría ser un portal dimensional, aunque antes creyó que el volcán podría ser una base en donde salían y entraban los objetos no identificados.

En entrevista para El minuto que cambió mi destino, Jaime Maussan habló sobre la teoría que asegura que el Popocatépetl podría ser un portal dimensional y “conectaría” a los extraterrestres con el espacio.

“Tengo una cámara frente al volcán Popocatépetl, no te digo que todos los días, pero con una frecuencia inusitada salen o entran objetos del cráter. Yo creía que había una base ahí, pero luego razonamos y no es una base, es un portal dimensional”.

Jaime Maussan mencionó que Albert Einstein ya había hablado sobre los agujeros de gusano y los portales dimensionales, por lo que su teoría no le parece descabellada. Además, dijo que tiene videos que muestran cómo ovnis entran y salen del volcán en ciertas ocasiones.

“Suena de ciencia ficción, lo que pasa es que el magnetismo que produce el volcán puede ser manipulado para abrir estos espacios. Lo dijo Einstein hace 100 años, hablaron de los agujeros de gusano y creo que eso es lo que sucede. Ahí están las evidencias, que alguien me las expliqué, ¿cómo es que entran o salen muchos objetos del cráter? Y son muchos videos que tengo”.

Jaime Maussan tiene un extraterrestre

En la entrevista, Jaime Maussan también reveló que alguien le llevó un extraterrestre y que tiene fotos para comprobarlo, pero aseguró que aún tiene a este ser.

“Era un ser, ahí tengo las imágenes, tengo al ser todavía. Tenemos fotografías cuando estaba vivo y no tiene nada que ver con un mono titi”.

Finalmente, se defendió de todos aquellos que lo cuestionan y ponen en duda sus investigaciones.

“Cuando sacas algo, si partimos que nada puede viajar más allá de la velocidad de la luz entonces todo lo que hay aquí es falso, lo inventan o le suben cualquier cosa y normalmente lo hace la gente que no investiga. Todos los que me cuestionan les pregunto: ‘¿lo has investigado? ¿Entonces de qué me hablas? No lo quieren investigar”.