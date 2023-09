Radamés recuerda el secuestro de la Wanders Lover; se enteró que abusaron de ella años después

Hace algunos años Yared Licona, mejor conocida como la Wanders Lover estuvo secuestrada casi una semana. Durante ese tiempo, Radamés de Jesús pasó por momentos angustiantes debido a que tenía miedo que algo le pasara a su pareja.

En entrevista con Yordi Rosado, el comediante recordó el angustiante momento que vivió cuando a él y a la Wanders Lover los secuestraron, sin embargo, a él lo dejaron ir casi una hora después mientras que la comediante estuvo retenida por seis días.

“Llegamos a una fecha en Ecatepec y ellos (sus compañeros de Guerra de chistes) se fueron en una camioneta, nosotros nos fuimos en nuestra camioneta y cuando llegamos a la puerta del lugar que estábamos esperando a que nos abrieran, yo detecté un coche acá y otro acá, no lo tomé en cuenta y 30 segundos después vemos como nos tocan con pistolas y en ese momento veo como abre la puerta, cierran y ahí empezó todo”.

Radamés de Jesús señaló que los secuestradores primero iban por su camioneta, pero al darse cuenta que eran famosos decidieron secuestrarlos.

“Fue muy circunstancial, iban por la camioneta y después se dieron cuenta quiénes éramos. Nos dijeron que me bajara a negociar y dije: ‘no, que se bajé ella. Me bajaron a los 40 minutos. Ella venía llorando, o hablándoles tranquilo y ahí empezaron a negociar de consígueme una bodega y a mí me bajaron y pedí un taxi que me llevara al show center de Insurgentes para ver si me podían prestar la lana que me habían pedido, pero cuando recibo la llamada de estos gue… ya no eran tres pesos, eran 57”.

El famoso reveló que hasta hace unos meses se enteró que los hombres que los habían secuestrado habían abusado sexualmente de la Wanders Lover, esto después de que la famosa hablara de ello con Gustavo Adolfo Infante.

“Ella en entrevista con Gustavo Adolfo Infante dijo que la habían vio… y yo no lo sabía. Yo nunca he tomado ese tema con ella. Es bien fuerte y a ella la entregaron un jueves y un sábado estábamos dando show, incluso antes de ir al show hicimos entrevista de TVNotas, ella no quería salir a la calle”.

Finalmente, Radamés de Jesús mencionó que estaba agradecido de que hubieran devuelto a la Wanders Lover con vida.

“Ella después de mucho tiempo lo fue soltando y sí fue a terapia. Yo lo dije, se los agradezco a estas personas que no nos hayan tratado mal y que le dijeron que le caímos bien, pero que era su trabajo. Gracias a Dios me la entregaron”.