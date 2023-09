Ofrecen concluir Servicio Militar en 3 meses

ALTAMIRA, Tamaulipas.- El 15/o Batallón de Infantería emitió una convocatoria para los jóvenes con 18 años de edad para realizar su Servicio Militar Nacional (SMN) en un periodo de tres meses.

En esta invitación, mencionan que las actividades se realizarán en el municipio de Apodaca, Nuevo León, en la 4/a compañía.

Los requisitos que indica la convocatoria son: ser voluntarios, aprobar exámenes físicos, médicos, psicológico y toxicológico; los cuales serán cubiertos por el instituto armado.

Ser mexicano y no haber adquirido otra nacionalidad, tener 18 años y no ser mayor de 30, contar con cartilla de identidad militar nacional.

Deben entregar documentos originales: Credencial del Instituto Nacional Electoral, Clave Única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento certificada, constancia de estudios, comprobante de estudios, comprobante de domicilio, no contar con antecedentes penales, no tener tatuajes, no tener perforaciones.

Pero también ofrecen beneficios: atención médica durante el acuartelamiento, alojamiento, alimentación, vestuario y equipo, bolsa de trabajo.

Javier Cortés