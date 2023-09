Urge IP a Aprovechar “Ola” del Nearshoring

Para consolidar y atraer inversión extranjera directa por el fenómeno de la relocalización de empresas, el llamado Nearshoring, México tiene una posición privilegiada, y Tamaulipas sería un estado ideal para la atracción de industrias y sus inversiones, sin embargo, es necesario invertir en más infraestructura que generen las condiciones que demandan las grandes empresas.

Luis Apperti Llovet, presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas, A.C. (AISTAC) aseguró que para que la entidad tenga oportunidad en la competencia de la atracción de inversión extranjera, hace falta mejor infraestructura.

“Tamaulipas está llamado a ser uno de los mejores estados de México, necesitamos infraestructura, mucha, hace falta invertir en agua, en electricidad, tanto en generación como en líneas de conducción y distribución, y carreteras, no sé si ustedes viajan con frecuencia hacia el norte del país, de Victoria hacia Monterrey ya cambió el concepto de antes de que las carreteras eran inseguras por temas de asaltos, ahorita son muy inseguras por temas viales”, afirmó.

El empresario de la petroquímica urgió a revisar las necesidades que deben cubrir en la entidad, pues el fenómeno del Nearshoring tiene un periodo de crecimiento corto y después sólo será de consolidación, y en ese campo México está atrayendo los ojos de las grandes industrias a nivel internacional.

“El tema de moda, Nearshoring, va para largo, el asunto es que no es para siempre el nearshoring, hay que aprovechar el momento, el interés que hay de muchos países, y sobre todo, hacerlo con tiros de precisión de realizar una investigación de qué es lo que se requiere y generar las condiciones necesarias para que esas inversiones vengan”, aconsejó.

Advirtió además que “México tiene por necesidad qué ser muy atractivo” debido a que su ubicación geográfica lo dota de diferenciadores importantes con los que está por encima de competidores de la región norte del continente americano.

“Estamos al lado del país más consumidor del mundo y muchas empresas a nivel mundial están saliendo de Asia por temas como la pandemia, hoy corren el riesgo de qué se cierra la cadena logística de Asia porque hay un tema de una pandemia mundial o un problema de transporte marítimo, ya la pandemia nos enseñó que de la manera más sencilla del mundo se puede romper la cadena logística y parar las industrias, de ahí que se piense que la cercanía geográfica nos puede ayudar”.

Advirtió que “si no estamos listos con todos los insumos que necesita la industria como son agua, electricidad, energía limpia, empleos bien remunerados, infraestructura en general, será difícil atraer versiones, ya es un momento que México tiene que dar ese gran cambio, esa metamorfosis para ser un país totalmente diferente, tiene la capacidad para hacerlo”.

Apperti Llovet señaló que para atender las necesidades de las grandes industrias lo más sencillo es preguntarles directamente qué es lo que necesitan, “yo les aseguro que lo primero que van a decir es infraestructura”.

“Si tenemos la infraestructura suficiente esas empresas pueden venir, porque cuando se tiene un lugar atractivo, ya si el terreno no es tan barato o si no hay tales o cuales cosas, ya no es tan relevante, pero el “due diligence” o el proceso previo a tomar las decisiones las hacen las empresas con varios años de anticipación, (por ejemplo) una industria del tamaño de Tesla toma una decisión porque tiene cinco años revisando, y es para los próximos 25 ó 50 años”

Entre las principales áreas de oportunidad que Tamaulipas debe atacar con prontitud está el tema de la movilidad carretera, pues aunque tiene cruces fronterizos, red ferroviaria y puertos de altura, hacen falta carreteras amplias y seguras para la movilización de grandes producciones.

“Nosotros hemos propuesto desde hace muchos años el que haya dos ejes viales muy grandes, uno norte-sur, desde el sur de Tamaulipas y otro este-oeste hacia el centro de la República, con ocho carriles de cuota para que tengamos verdaderamente la posibilidad de ser atractivos… Imagínense, si de la noche a la mañana nos llega una empresa que tiene que llevar hacia Estados Unidos 500 tráileres diarios, no hay una en carretera que lo soporte, si tenemos esa infraestructura es posible que podamos a traer esas empresas”, puntualizó.

Omar Reyes

Expreso-La Razón