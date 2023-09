Javier Milei afirma que el Papa Francisco ‘defiende’ dictaduras comunistas

CIUDAD DE MÉXICO.- En un entrevista que ha capturado la atención tanto en Argentina como en el extranjero, el candidato presidencial ultralibertario Javier Milei siguió con sus ataques contra el el Papa Francisco, afirmando que es un “defensor de dictaduras”, y reiteró que no planea negociar con China, con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y cualquier comunista.

Milei fue entrevista por el periodista ultraconservador Tucker Carlson. El presentador, que ha defendido diversas teorías conspirativas y ha apoyado al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó a Buenos Aires para hablar con Milei, a quien describió como “la persona más famosa” de Argentina.

Milei acusa al Papa Francisco de defender a Fidel Castro y Nicolás Maduro

Desde hace tiempo, Milei ha dejado en claro su desacuerdo con el Papa Francisco y su perspectiva sobre la lucha contra el socialismo. Aseguró que el sumo pontífice “juega políticamente”, y destacó la supuesta afinidad del Papa con las dictaduras comunistas de Cuba y Venezuela. Este comentario generó un momento de sorpresa para Carlson, tras preguntarle directamente si consideraba a Raúl Castro un asesino. Milei respondió afirmativamente, sosteniendo que el Papa tenía afinidad con comunistas asesinos.

“El Papa juega políticamente, tiene fuerte injerencia política, ha demostrado gran afinidad con dictadores como Castro y Maduro, está del lado de dictaduras sangrientas […] Tiene afinidad con los comunistas asesinos, de hecho no los condena, es bastante condescendiente con ellos, y también con la dictadura venezolana. Es condescendiente con todos los de izquierda, aún cuando sean verdaderos criminales, lo cual es un problema”, aseveró Milei.

El candidato libertario profundizó su crítica al Papa al argumentar que la justicia social equivale a robarse el fruto del trabajo de una persona y dárselo a otra, una acción que va en contra de los principios fundamentales. Afirmó que el sumo pontífice debe dar explicaciones sobre su defensa a “organizaciones económicas que conducen a la pobreza”.

“Implica dos cosas: una, es un robo y el problema es que el robo está en contra de lo que señalan los 10 mandamientos.

Avalar la justicia social es avalar el robo […] El otro problema es que es un trato desigual frente a la ley, y no me parece algo justo que alguien sea premiado y otros castigados desde una posición de poder como la que tiene el Estado”, afirmó. “Es él quien debe dar las explicaciones de porqué defiende a organizaciones económicas que conducen a la pobreza, a la miseria, la violencia, la decadencia y que si los dejaran destruirían el mundo”.

Las críticas de Milei al Papa Francisco han generado controversia en Argentina, con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, defendiendo al Papa y denunciando las declaraciones de Milei como insultos irreproducibles y falsedades. El sacerdote subrayó que el Papa merece un respeto especial en su calidad de jefe de Estado.

No negociaré con China, ni con Putin y Lula: Milei

Milei, conocido por su firme y feroz oposición al socialismo y al comunismo, y lo reiteró durante la entrevista. “No voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista”, enfatizando su postura conservadora sobre

“la defensa de la libertad, la paz y la democracia”, principios que según él, los regímenes comunistas no respetan.

“No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entran ahí. Lula no entra ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz”.

Javier Milei niega la existencia del “techo de cristal” y que las mujeres ganen menos que los hombres:

Milei reitera su postura contra el feminismo

En su crítica al Estado, Milei argumentó que todas las regulaciones y restricciones impulsadas por organismos gubernamentales, como el Ministerio de la Mujer en Argentina, generan discriminación positiva, lo que considera ofensivo para las mujeres. Según el candidato, estas acciones estatales causan más daño del que pretenden corregir y conducen a una desigualdad ante la ley.

“Todas estas regulaciones y restricciones que impulsan estos organismos, como el Ministerio de las Mujeres, es crear una discriminación positiva, que es discriminación que me parece absolutamente ofensiva para las mujeres, porque significa tratarlas como seres inferiores, lo que me parece aberrante”, consideró. “Toda acción estatal genera un daño mas grande del que debe corregir”.

Carlson también le pidió a Milei que le envíe un mensaje a Trump, su afín ideológico y candidato a la presidencia de Estados Unidos. El libertario señaló que Trump debe continuar “u lucha contra el socialismo porque es uno de los pocos que entendió cabalmente que la pelea es contra el socialismo, contra los estatistas, y que entendió que la generación de riqueza viene del sector privado. El Estado no crea riqueza, la destruye”.

Con información de Excélsior.