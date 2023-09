Lucerito revela el fuerte regañó que se llevó por cachetear a su mamá

Hace un par de meses atrás, Lucerito Mijares y su madre, Lucero Hogaza, estuvieron como invitadas en “Me Caigo de Risa” y si bien su participación resultó ser sumamente divertida también hubo polémica pues la joven actriz cacheteó a su mamá en pleno programa en vivo, por lo que la también cantante se llevó todo tipo de críticas al respecto, no obstante, su controvertido actuar también le valió ser regañada por sus progenitores pues así lo confesó la también hija de Manuel Mijares.

Estas declaraciones de Lucerito Mijares fueron realizadas durante una reciente entrevista que le concedió a Mara Patricia Castañeda, quien para dar pie al tema le pidió a la joven hablar sobre su capacidad de imitar a sus padres y luego de una divertida muestra de talento de la joven actriz la periodista fue al grano y le pidió a la joven que le contara cómo fue el día que cacheteó a su mamá en “Me Caigo de Risa”, por lo que la intérprete apenada reconoció que “sí le dio con todo” a su progenitora.

“Cuando me toca (pegarle) dije pues ya estamos aquí y entonces como que no medí y muchas veces me dicen que soy muy fuerte, muy tosca y agarro la tortilla y ¡pum! Le doy y no, no, no me dio una vergüenza que dije ‘¿qué acabo de hacer? Me van a correr de la casa’ y pues ya le digo a mi mamá ‘perdóname, de verdad se me fue la mano, la adrenalina me ganó’ y me dice ‘¿qué te pasa?’ y le digo ‘me equivoqué’ y me dice ‘te la volaste’ y entonces me dijo ‘sí, está bien y ya’, no se enojó”, señaló Lucerito Mijares, quien confesó que, pese a que su mamá aceptó sus disculpas su papá, Manuel Mijares, fue quien la regañó aún más.

“Me habla mi papá y me dice ‘¿Qué pasó? y yo de ‘¿qué paso de qué?’ ‘que le diste una cachetada a tu mamá’ y entonces todo fue por teléfono, pero me dice ‘necesito que vengas a la casa’ y ya voy a la casa y me dice ‘¿Me puedes explicar qué pasó?’ y pues yo al borde del llanto ‘papi es que fue un juego, se me pasó la mano’ y me dice ‘sí, pero te la volaste y ¿qué te dijo tu mamá? Y le dije pues que me la volé y me dice, serio, serio, ‘por favor que no vuelva a pasar, no me importa si fue un juego’”, recordó la protagonista de “El Mago”.