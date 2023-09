Familia de joven asesinada cierra puente internacional

Familiares de Leslie Alejandra Cortez Torres, asesinada el 11 de mayo presuntamente por su ex pareja, Jesús Baltazar Castro Jiménez, han mantenido bloqueados por 12 horas los accesos al Puente Internacional Ignacio Zaragoza, mejor conocido como Los Tomates, para exigir justicia y la detención del presunto feminicida y su cómplice, Rodolfo Pérez Villanueva.

Leslie Alejandra Cortez Torres era estudiante de la Facultad de Enfermería en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Desde las 7:00 horas los padres y familiares colocaron barreras y vehículos, para impedir el cruce de vehículos ligeros y de carga.

La madre de la joven, Mayra Tórrese quien portó el uniforme de su hija, advirtió que su protesta no terminará en tanto no se dé una solución a su demanda.

“Ellos, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, tuvieron en su manos al asesino de mi hija y lo dejaron libre a pesar de que presentaba rasguños en su cara”, dijo la mujer, quien leyó un mensaje en el que acusó a personal de la dependencia de entorpecer la investigación para permitir la huida del responsable.

Agregó que durante la investigación no se le ha tratado con respeto, pues en un inicio recibió la revictimización y mal trato del agente Jesús Ansberto Granados Mata, suboficial adscrito a la Fiscalía Especializada en los Delitos de Desaparición Forzada, quien dijo que no había salido a la búsqueda de su hija porque no había viáticos para la gasolina del vehículo oficial de la Fiscalía.

Dijo que tanto Jesús Baltazar como su cómplice Rodolfo, asesinaron y enterraron a la joven que se encontraba embarazada, en una brecha que conduce al ejido Santa Adelaida.

Además, dijo la mujer, el agente Granados no buscó cámaras de vigilancia para ubicar a los responsables del feminicidio, lo que era crucial para detenerlos.

Fue dos días después, explicó, que la Fiscalía Especializada encontró varios videos que ubican a Jesús Baltazar y a su cómplice en la escena, pero para entonces el responsable ya había sido liberado.

La madre de la joven dijo que carpeta de investigación fue enviada a Ciudad Victoria y desde entonces no se tiene ningún avance.

