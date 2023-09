Aunque es común que las personas se regalen flores, en especial rosas, en los últimos años en las redes sociales se ha hecho viral la tendencia de obsequiar flores amarillas en dos fechas específicas: el 21 de marzo y el 21 de septiembre.

Algunas personas creen que el color de las flores que se regalan tienen un mensaje y significado especial para aquel que las recibe, por ejemplo, las rosas rojas es una señal de amor verdadero, pero ¿sabes que quiere decir que te regalen flores amarillas?

¿Qué significa que te regalen flores amarillas?

Si alguna vez te han regalado flores amarillas, es que dicha persona está expresando que desea que pasen la vida juntos y no dejen pasar el tiempo, tal y como sucede en Floricienta, la serie de Disney por la que se desató en redes sociales la tendencia de obsequiar flores de este tono.

Por otra parte, regalar flores amarillas también tiene un significado diferente y alejado del amor romántico.

Por ejemplo, al color rojo se le relaciona con el amor, pero al amarillo se le asocia con la felicidad, amistad, celebración por la vida o algún logro, es por eso que cuando un estudiante se gradúa es común entregarles un ramo de flores amarillas como los girasoles.

También se suelen regalar flores amarillas como significado de felicidad por la llegada de un bebé o a algún amigo sin que esto implique algún lazo amoroso.

¿Por qué surgió en redes sociales la tendencia de regalar flores amarillas?

A mediados de los 2000’s se hizo popular la serie de Disney Floricienta y con los años los fans de este programa revivieron la canción “Flores amarillas”, la cual estaba incluida en el soundtrack de esta producción argentina.

En dicha canción, la protagonista narra su deseo de que el hombre que le gusta la sorprenda al regalarle flores amarillas.

“Ella sabía que él sabía que algún día pasaría que vendría a buscarla con sus flores amarillas, no te apures no detengas el instante del encuentro está dicho que es un hecho no la pierdas, no hay derecho no te olvides que la vida casi nunca está dormida”.

A partir de este verso, en redes sociales, especialmente en TikTok se ha hecho popular la tendencia de regalar flores amarillas, ya sea el 21 de marzo por la llegada de la primavera o el 21 de septiembre, mes que fue escogido por los internautas.

