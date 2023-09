Machete mellado 

El trabajo de limpieza continúa en la administración estatal, deben realizar algunos movimientos si quieren avanzar a un nuevo plano, pues siguen copados por el pasado.

La lucha se desarrolla desde diversos ángulos, con el apoyo de la Segob, por lo que no podría terminar nada bien para aquellos que aferrados en el nombre del ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Por ejemplo, se trabaja en una denuncia que interpusieron los familiares del ex diputado local PEDRO CÉSAR CARRIZALES “El Mijis”, quien murió en circunstancias extrañas.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en su reporte presentó su muerte como un accidente, versión que nunca fue aceptada por la familia.

La esposa de “El Mijis” exigió justicia, por lo que interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la República acusando a las autoridades tamaulipecas de entorpecer las investigaciones, pretenden aparecer un asesinato como un accidente, para favorecer o encubrir un hecho delictivo.

La esposa MARIA ELENA y familiares del potosino aseguran que fue asesinado, pues en las fotografías observan que fue amarrado, además de que nunca aceptaron de que la camioneta se incendió por el accidente.

La denuncia fue interpuesta en la FGR, pero ahora se le da tramite y buscan configurar diversos delitos cometidos por funcionarios de la Fiscalía tamaulipeca.

El fantasma de “El Mijis” preocupa al titular de la FGJ, IRVING BARRIOS MÓJICA y más cuando se impulsa desde el centro del país un caso que esperan sacuda la estructura estatal.

Sin embargo, mientras eso sucede, el mismo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, RAÚL HERNÁNDEZ CHAVARRÍA interpuso una denuncia que involucra a funcionarios de la FGJ, que van desde Agentes del Ministerio Público hasta lo más alto de lo escalafón; además de jueces y magistrados del Poder Judicial y un despacho de abogados de la ciudad de México.

La denuncia fue interpuesta en la FGJT, pero se dio vista a la FGR, pues los delitos cometidos son del orden federal, como son lavado de dinero, extorsión y delincuencia organizada.

Jueces, magistrados y funcionarios de la FGJT se confabularon para armar un expediente en contra de un ciudadano para arrebatarle valiosas propiedades ubicadas frente a la playa Miramar, en Madero.

Con la amenaza de encarcelarlo, lo presionaran para que cediera las tierras a la administración estatal, que posteriormente se entregaron a dos empresas particulares.

Los afectados interpusieron la denuncia ante la UIFE para tratar de recuperar los inmuebles y se castigue a todos los funcionarios involucrados.

Este expediente acaba de iniciarse contra los funcionarios del ex gobernador CABEZA DE VACA.

Todo mientras que la Presidenta de la Junta de Gobierno y coordinadora de los diputados de Morena, URSULA SALAZAR MÓJICA está a la espera de que se notifique de una demanda de juicio político en contra de HORACIO ORTÍZ RENÁN y de DAVID CERDA ZUÑIGA, el primero ex presidente del STJE y el segundo su relevo en el STJE.

El abogado JORGE MARTÍN CRUZ DÍAZ denuncia a los magistrados de hacer el nombramiento de jueces de manera ventajosa.

Hasta el momento la solicitud todavía no llega al Congreso del Estado, pero igual si ya la tienen en sus manos no pueden dar detalles del proceso por la secrecía.

Los representantes de la 4T trabajan por su lado y por su cuenta para apoyar las acciones de limpieza en Tamaulipas. Falta mucho por hacer, pero ya lo están haciendo, esperamos que el machete este bien afilado y no este mellado.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

