VIDEO: Un abuelito salva a niña de morir electrocutada en plena vía pública

CIUDAD DE MÉXICO.- En la ciudad de Benarés, ubicada en la India, se vivieron momentos de tensión y pánico luego de que se reportara que una menor de edad fue alcanzada por un cable y terminó electrocutada en plena vía pública. En las imágenes se aprecia como una niña cae boca abajo debido a la corriente que estaba circulando por su cuerpo.

Los hechos ocurrieron este martes 26 de septiembre en la carretera Varanasi, Uttar Pradesh. La infante estuvo luchando por su vida durante varios segundos, incluso, los testigos que circulaban por la zona dejaron de hacer sus actividades laborales para auxiliar a la pequeña, evitando que todo terminara en tragedia.

El material tiene una duración de aproximadamente un minuto con 30 segundos y los usuarios de plataformas digitales confirmaron que se siente la tensión entre los que viven los momentos de miedo y angustia por las heridas que sufrió la menor. Pese a la ayuda, las personas eran alejadas por las descargas eléctricas.

Video: Girl, 4, Comes In Contact With Live Wire, Rescued By Elderly Man pic.twitter.com/8PZgIpuNyZ

— NDTV (@ndtv) September 27, 2023