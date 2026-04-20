Opera con pérdidas el sector ganaderos

Estiman que la perdida por animal es de 7 pesos al desplomarse el precio del ganado, por crisis provocada por gusano barrenador y otros factores

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El sector ganadero de Tamaulipas atraviesa un momento crítico, marcado por la caída en el precio del ganado y la reaparición de problemas sanitarios que ya generan fuertes pérdidas económicas en la entidad.

De acuerdo con Raúl García Vallejo, secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el estado, uno de los principales golpes para los productores es la disminución en el valor de comercialización, aunada al resurgimiento del gusano barrenador, del cual actualmente se tienen 79 casos activos.

“¿Cuánto estamos perdiendo los ganaderos por la baja del precio? Estamos hablando de 5, 6, hasta 7 pesos, como se estaba midiendo cuando había exportación”, señaló, al advertir que este ajuste impacta directamente en los ingresos del sector.

Explicó que esta baja ocurre en un contexto ya complicado, donde los costos de operación continúan al alza, lo que reduce aún más los márgenes de ganancia y coloca a muchos productores en una situación financiera delicada.

Asimismo, reiteró la preocupación por la reaparición del gusano barrenador, un problema que durante años se mantuvo bajo control, pero que hoy vuelve a afectar al hato ganadero ante la falta de recursos para su prevención.

“Hoy, por falta de recursos para investigación, seguimiento y campañas fitosanitarias, estamos viendo las consecuencias”, advirtió.

El dirigente campesino recordó que anteriormente existían programas que permitían mantener a raya este tipo de plagas, por lo que consideró que el debilitamiento de estas estrategias ha provocado un retroceso en el sector pecuario.

La afectación no es menor, ya que además de impactar la salud del ganado, genera pérdidas económicas que se acumulan rápidamente.

En ese sentido, García Vallejo fue enfático al dimensionar el problema: “Son pérdidas muy lamentables por cientos de millones de pesos”, expresó.

La combinación de la caída en los precios y los problemas sanitarios configura un panorama complejo para quienes dependen de la actividad pecuaria. Los productores ven reducido el valor de su ganado al mismo tiempo que enfrentan mayores riesgos en la producción, lo que compromete la viabilidad de sus unidades.

“Son cientos de millones de pesos los que se están perdiendo”, insistió, al subrayar que la afectación no solo es individual, sino que repercute en toda la cadena productiva.

Ante este escenario, los ganaderos de Tamaulipas enfrentan incertidumbre sobre el futuro inmediato, en un contexto donde los ingresos disminuyen y los riesgos aumentan, poniendo en jaque una de las actividades más importantes del campo estatal.