‘No habrá favoritismos para las candidaturas’

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Claudia Sheinbaum pidió a los aspirantes morenistas a alguna candidatura en Tamaulipas, que piensen en el proyecto de la Transformación antes que en intereses personales, y que confíen en el método de selección que se utilizará que será el de las encuestas.

En un foro que compartió con periodistas de Tamaulipas, la Coordinadora de la Defensa de la 4T, aseguró que no habrá favoritismos y los procesos internos se llevarán a cabo de manera justa.

“No tengan la menor duda de que vamos a ser completamente justos, que vamos a aplicar la encuesta, las encuestas son el mejor instrumento que se ha encontrado hasta la fecha en cualquier partido político, probablemente del mundo. Porque no es una persona quien decide, no son las cúpulas quien decide quién va a ser el candidato o candidata sino es el pueblo de México”, dijo.

Expresó que la competencia por la coordinación ya quedó atrás, y no será un factor que se tome en cuenta.

“Se los dije hoy en el Consejo de Morena de aquí de Tamaulipas, no porque me hayan apoyado a mí para llegar a ser Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación, van a llevar mano. No, aquí todas y todos son iguales, todos somos iguales y todos tenemos que participar en el proceso de la encuesta”.

Sheinbaum encabezó esta charla antes de volver a la Ciudad de México, ayer al finalizar su agenda en Tampico.

Ahí, abordó diferentes temas que atañen a Tamaulipas.

Sobre la seguridad, insistió en que la estrategia del Gobierno Federal ha rendido frutos y estos serán cada vez mayores.

“No es que se haya resuelto el problema, pero si se ve la información del número de delitos de alto impacto en el país van a la baja. Durante un tiempo fue un crecimiento exponencial hasta el 2018 y principios del 19, después se estabilizó y en el 2022-2023 comienza a disminuir; los homicidios son los más difíciles y ya están disminuyendo, son menores que los que había en 2018 y en otros delitos la disminución es todavía mayor, ese es un dato”.

Reiteró que el año que se le hizo al país en el pasado con la guerra contra el narcotráfico dejó muchas secuelas: “Si algo se rompe, pues es muy difícil pegar todos los pedacitos y en realidad lo que pasó en el País del 2006 al 2012 se destruyó la seguridad y la paz en el país y ha costado, y después se siguió la misma política y ahora pues ha costado mucho trabajo irla construyendo, pero se va a lograr”.

En el tema de la crisis migratoria, hizo un llamado a abordar el problema desde la raíz.

“Tiene que haber un trato humanitario, pero insistimos en que la solución de fondo, la más humana, la más importante, la que representa la paz, la que representa la seguridad para los propios migrantes, pues es que haya desarrollo en sus países y no es un asunto de largo plazo”.

Por Miguel Domínguez Flores

Expreso-La Razón