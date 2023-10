La alegría durante una boda es indudable para las parejas, familiares e invitados que llegan dispuestos a celebrar en grande al amor; sin embargo, no ocurrió así con una novia que vio ensombrecido su día por la acción de su esposo en plena ceremonia y frente a los asistentes, pues mientras disfrutaban del pastel éste la golpeó en el rostro dejando en shock a la mujer que fue auxiliada para evitar que se cayera.

📹 Novio cachetea a su esposa en plena boda; genera indignación

▶️https://t.co/QOWO4tDl1E pic.twitter.com/PTJMxjw8lz — Expreso (@ExpresoPress) October 12, 2023

Una vez más TikTok fue la herramienta para dar a conocer la impactante historia que de inmediato generó indignación entre los internautas. El video fue compartido por la usuaria “Mercy Quiroz” y en éste se observa como la pareja está sobre una tarima frente a una mesa que tiene como decoración flores amarillas; la novia sostiene una rebana de pastel mientras sonríe, pero la actitud del novio es de furia y de un momento a otro explota contra su esposa dandole una fuerte bofetada en el rostro.

La mujer fue auxiliada por otra persona junto a ella, quien evitó que se cayera debido a la fuerza del golpe. La novia quedó en shock por varios segundos mientras se tomaba el rostro con la mano, sin saber cómo reaccionar ante lo que había pasado. De inmediato otra persona sube a la tarima y le grita al novio para después tomar a su esposa para sacarla del lugar, aunque no sin lanzar reclamos a otras mujeres que de inmediato se acercaron a ellas para cerciorarse de que estaba bien.

Novio genera indignación y desata fuertes críticas

Luego de golpear a su esposa el novio sostiene una mirada retadora, se acomoda su traje y se dirige al lado contrario de donde se encuentra su pareja mientras mira por instantes al resto de los invitados. Aunque no se observa lo que ocurrió antes o después de la bofetada, usuarios puntualizaron en que nada justifica la violencia del sujeto que recibió una ola de críticas en TikTok.

Nada se sabe sobre el desenlace o el lugar dónde se realizó la boda, aunque la vestimenta de algunas mujeres podría revelar más del sitio debido a que usan un hiyab. El clip ya cuenta con más de 5 millones de visualizaciones y más de 11 mil comentarios en los que usuarios condenaron la acción del esposo.

“En México se arma el desmadre ahí mismo, suegros contra suegros”, “En ese momento me convierto en la viuda negra”, “Espero que no lo haya perdonado”, “Ahí mismo queda mi hija viuda”, “En ese momento pido anulación de mi matrimonio”, “Sin pensarlo en la boda donde sabe que lo está viendo todo el mundo, no quiero imaginar en la intimidad del hogar”, “Queridos invitados, a continuación el velorio de el novio” y “Matrimonio y divorcio al mismo tiempo”, fueron algunos de los comentarios.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO