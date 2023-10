Salió a “comprar cigarros” y no regresó; lo encuentran 30 años después

Una insólita noticia sorprendió a los argentinos la mañana de este lunes una vez que se diera a conocer que un hombre que había desaparecido hace treinta años fue localizado en la misma localidad en donde se le vio por última vez.

Además de eso, fue hallado en excelentes condiciones luego que la División de Búsqueda de Personas obtuvo un dato importante sobre su paradero 30 años después de su desaparición.

Se trata de Adolfo Enrique Sandoval Farías, de nacionalidad chilena, quien fue localizado en la misma ciudad en la cual desapareció en febrero del año 1993: “Tenía diferencias con Nelci, me cansé y me fui”, fueron las primeras declaraciones que dio el hombre a la prensa tras su larga ausencia. De acuerdo con lo que se difundió en los primeros reportes citados por la prensa, el desaparecido salió de su casa, ubicada en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, Argentina, aquel año de la década de los 90 asegurando que iría por cigarrillos, no obstante, jamás se le volvió a ver.

Localizan al hombre tres décadas después en la misma ciudad

Como si se tratara del guión de una película de comedia, Adolfo Enrique Sandoval Farías, fue encontrado en excelente estado de salud en la misma ciudad en la que se le buscó por tres décadas. El insólito hecho pudo ser posible luego que la Jefa de la División de Búsqueda de Personas logró obtener un dato importante acerca de su paradero 30 años después de que se le viera por última vez.

En febrero de 1993 Farías contaba con 32 años de edad y vivía en el barrio Abasolo de Comodoro Rivadavia junto con su esposa. Aquella mañana le aseguró a su pareja que iría “a la tienda de la esquina a comprar cigarrillos” y volvería enseguida, sin embargo, eso nunca ocurrió. La mujer presentó una denuncia por desaparición ante las autoridades locales pero no sele localizó en 30 años.

El hombre decidió desaparecer debido a “diferencias” con su pareja

Fue el pasado mes de septiembre cuando la oficial principal Daniela Millatruz obtuvo una nueva pista que la llevó hasta una vivienda en donde podría encontrarse el hombre de 62 años. Al arribar al domicilio inmensa fue sorpresa al darse cuenta que quien abrió la puerta era el propio Adolfo Enrique, con un rostro mucho más envejecido.

Durante la primera conversación que sostuvieron, el hombre declaró los motivos que lo llevaron a desaparecer de esa manera y dejar su hogar y familia durante tres décadas. “Tenía diferencias con Nelci, me cansé y me fui”, aseguró. Durante este encuentro, el hombre accedió a realizarse las pruebas dactilares con las que las autoridades constataron que efectivamente se trataba de Adolfo Enrique Sandoval Farías.

“Empezamos desde la División en primera instancia, yo ingresé a mediados del mes de diciembre el año pasado, y aparte de los casos que vamos teniendo diariamente también me puse a ver los expedientes antiguos, entre ellos, estaba el de este ciudadano, Sandoval Farías”, contó la oficial Millatruz al portal argentino “ADN SUR”.

¿Cómo fue que dieron con su localización?

Daniela Millatruz narró a la prensa argentina cómo se dio el proceso para intentar dar con el paradero del hombre: “Comenzamos a trabajar y a buscar información en el barrio Máximo Abásolo, información en la Comisaría Cuarta, que era la última comisaría de aquellos años en la cual se había radicado la denuncia”, contó a algunos medios locales.

Millatruz relató que durante la investigación dialogó con los policías que en aquel momento habían recabado la denuncia, esto aunado a los nuevos sistemas incorporados contribuyó a dar con un domicilio en donde vivía una persona con el mismo nombre y apellido. “Fuimos de comisión y a los fines de entrevistarnos personalmente con él y ver si realmente era la persona buscada. Cuando llegamos nos presentamos y hablando con él, comentándole una nota de los medios, refiere que sí, que era él la persona buscada, el técnico electrónico que había desaparecido de aquellos años”, explicó.

Finalmente la oficial contó que la intención de Adolfo Enrique siempre fue no regresar a su casa y dar inicio a una nueva vida: “Tengo entendido que la señora falleció hace unos años. Así que estamos trabajando para dar con los hijos de ella y poder terminar con esa historia”, concluyó Millatruz.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO