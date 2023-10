Mientras Britney Spears lloraba en el baño tras abortar, Justin Timberlake tocaba la guitarra

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace dos días Britney Spears reveló que, tras quedar embarazada a los 19 años de su entonces novio Justin Timberlake, ambos “acordaron” abortar, al considerar que era demasiado jóvenes para ser padres y que sus carreras apenas comenzaban.

Britney cedió y abortó, aunque no estaba muy contenta. Así lo recuerda en sus memorias:

“Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si fue la decisión correcta. Si hubiera dependido sólo de mí, nunca lo habría hecho”. Y sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre… A día de hoy, es una de las cosas más angustiosas que he vivido en mi vida”.a información es parte de las memorias que Britney Spears publicó en su libro “The Woman in Me” que saldrá a la venta en próximo 24 de octubre y de dónde ya se han extraído varios datos reveladores.

Y es que de acuerdo con perez.hilton.com en el escrito se revela que la cantante no la pasó nada bien tras decidir practicarse un legrado presionada por el vocalista de *NSYNC, pues han salido a la luz detalles realmente escalofriantes.

Según ha revelado una fuente a UsWeekly, Britney escribe que esa noche estaba “llorando y sollozando” en el suelo del baño. ¿Qué hizo Justin? Tocó la guitarra.

No estaba tratando de ahogar los sollozos, según Britney, al parecer “pensó que tal vez la música ayudaría”.

La pareja salió de 1999 a 2002 tras conocerse en El club de Mickey Mouse, y aunque siguieron juntos por dos años más tras el aborto, luego de la ruptura, Timberlake levantó ampollas con el vídeo musical de su éxito “Cry Me a River”, en el que aparentemente insinuaba que Spears le había sido infiel.

Con información de Excélsior