“No tengo ánimos de nada”: Sylvia Pasquel revela que sufrió graves afectaciones por ‘Otis’

Sylvia Pasquel se encuentra a salvo tras el paso del huracán Otis en Guerrero, fue la misma actriz quien compartió un comunicado en sus redes sociales detallando lo que vivió en las últimas horas, reconoció estar triste por las afectaciones en el puerto.

“A todos les quiero explicar que me encuentro bien, triste por ver a mi amado puerto destruido, mi casa quedó muy afectada, no tengo señal, ni batería por eso estoy desaparecida y salir del puerto es imposible. Por este medio quiero desmentir todo lo que se está diciendo de mí, pronto regresaré a las redes, por ahora no tengo ánimos de nada, me encuentro bien”, detalló en el escrito.

Sylvia Pasquel sufrió afectaciones por “Otis”

De acuerdo al programa Ventaneando la hermana de Alejandra Guzmán habría sufrido graves afectaciones además de en su casa como ella misma lo compartió en el comunicado, también en unos departamentos que supuestamente renta y que habrían quedado destrozados, sostuvo Linet Puente.

La conductora precisó que la actriz se comunicó con su familia previamente para aclararles que se encontraba a salvo. Por su parte, su nieta Michelle Salas se encuentra de Luna de Miel luego de su boda el 14 de octubre y en redes solo comparte fotografías del enlace matrimonial con Danilo Díaz.

Mientras que su hija Stephanie Salas también comparte imágenes de ella como DJ, la única que solicitó a la población solidarizarse con los damnificados en Acapulco fue su otra nieta Camila Valero, quien pidió donaciones para los afectados en el puerto.

Sylvia Pasquel sufre fuerte caída que le impide acudir a la boda de Michelle Salas

Han sido días complicados para la artista debido a que hace pocos días sufrió una fuerte caída que le impidió acudir a la boda de su nieta Michelle Salas, la noticia no fue confirmada por la actriz pero trascendió luego de que no apareciera en ninguna fotografía del evento.

Una de sus amigas, Silvia Galván, quien la acompañó en su viaje por Turquía, reveló a la prensa que se puso a llorar cuando le dijeron que no podría asistir al esperado evento, posteriormente se trasladó a Acapulco para recuperarse en su amado puerto donde tiene una casa y pasa el mayor tiempo posible pero el paso del huracán le generó graves afectaciones y le arrebató la calma en su recuperación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO