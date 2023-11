Pasajera que peleó con un “reptiliano” en un avión revela qué la alteró

ESTADOS UNIDOS.- La pasajera de avión que causó pánico al pelear con una persona que “no era real” reveló que fue lo que la alteró durante el vuelo de American Airlines momentos antes de que partiera del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth. Su caso se hizo viral en las redes sociales al quedar documentado en video.

En el metraje la mujer estuvo aterrada tras sufrir una crisis nerviosa mientras aseguró que discutió con una persona que no era real. El video trascendió a tal grado que investigadores del fenómeno OVNI como Jaime Maussan, aseguró que el hombre con el que la mujer discutía era en realidad un extraterrestre.

Mientras que otros teórico de la conspiración señalaron que se trataba de un reptiliano -humanoides con rasgos de reptil que viven en el centro de la tierra, de acuerdo con relatos fantásticos-. Y aunque la mujer identificada como Tiffany Gomas insistió que aquella persona no era real, especificó si se trataba de los dos personajes anteriores.

¿Qué fue lo que alteró a la mujer que peleó con la persona “no real”?

“La razón por la que probablemente no he salido del armario todavía es porque es muy vergonzoso”, indicó Tiffany en el podcast Pardon My Take. La mujer viral fue contundente al especificar que lo que vio no era ni un extraterrestre ni tampoco un reptiliano. “Fue un pequeño altercado con otro pasajero y que se salió de control”, señaló y agregó:

“No fue mi mejor momento… en realidad fue un momento horrible. Absolutamente mortificante. Qué horriblemente mortificante”: Tiffany Gomas.

Crazy plane lady, Tiffany Gomas, REVEALS what she SAW! 👀‼️ pic.twitter.com/VYt788eFyS — DramaAlert (@DramaAlert) November 3, 2023

En ese sentido, Tiffany Gomas dijo con toda sinceridad que solo habló por ella el coraje y se dejó llevar por él: “Literalmente no vi nada… Fue una expresión del habla”, dijo mientras que algunos internautas incluyendo a Maussan, se fueron con un joven que tenía una actitud sospechosa a quien en una primera instancia se dirigió en su dirección.

“Me están haciendo ver como un murciélago… y dado que lo hice, parecía absolutamente loca, pero no, estaba en mis sentimientos, necesitaba sacar eso de eso, estaba muy angustiada”, acotó la mujer que sostuvo que sí había un mala energía en su asiento de avión, pero aclaró que no quería entrar en detalles sobre eso.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO