Mujer rompe en llanto porque su nuera no dejó que entregara a su hijo en el altar

CIUDAD DE MÉXICO.-Usuarios de TikTok reaccionaron al desgarrador testimonio de una madre que abandonó la boda de su hijo porque su nuera no le permitió entregarlo en el altar.

Una mujer utilizó su cuenta de TikTok para compartirle al mundo el dolor de no entregar a su hijo en el altar, acusando a su nuera de ser la culpable. El video generó indignación y ya cuenta con más de 7 millones de reproducciones.

La relación entre las nueras y las suegras no siempre son complicadas, ya que muchos de los malos entendidos ocurren por falta de comunicación, sin embargo, algunas se dejan llevar por sus emociones y convierten todo en un drama como ocurrió con Grace, mujer alcanzó popularidad en TikTok por compartir la vida de su familia, en especial de sus gemelos.

Desde su cuenta oficial @famde3ygemelos1 reveló que tuvo que salir del enlace matrimonial de uno de sus hijos luego de que la nuera le hiciera un terrible desaire.

¿Por qué la madre del novio rompe en llanto antes de entregarlo al altar?

A través de su perfil oficial, Grace, quien se muestra bastante afectada fuera del recinto donde se llevó a cabo la boda religiosa de su hijo en Aguascalientes, compartió en un video el dolo de no poder estar junto a su hijo en el altar, entregándolo a la mujer con la que compartirá el resto de su vida, y entre lágrimas comentó que “nunca hagan menos a su madre”.

“A veces, hablando las penas son mejor. Me tocó venir a la boda de mi hijo. Con tanta ilusión que me fui a cambiar, me fui a pintar, me compré mi vestido para entregar a mi hijo hoy en su día, pero como la mujer no me quiere. La mujer es tóxica a final de cuentas. Bueno, me retiro de la boda donde no soy requerida”

La madre aseguró que su hijo entró a la iglesia como huérfano, porque su ahora esposa no quiso que ella lo entregara a los ojos de Dios.

“Me hicieron esto. Y la verdad no me quedo, porque no he parado de llorar y para qué. ¡Qué vergüenza! Ya hasta el maquillaje se me corrió”

Grace compartió que antes del evento habían llegado a un acuerdo en el que ninguno de los novios sería entregado por sus padres en el altar, sin embargo, al momento de la ceremonia, a la novia sí la entregaron sus papás, mientras que Grace no pudo hacer lo mismo con su hijo.

“Le deseo lo mejor a mi hijo y lo amo mucho, pero mi presencia está de más aquí”, comentó la mujer y en un segundo video compartió que se había ido a cenar y que no volvió al lugar en donde la hicieron sentir mal.

Usuarios de TikTok reaccionan al video de la madre que no dejaron entregar a su hijo en el altar

El video se volvió viral en cuestión de minutos y recibió cientos de mensajes a favor y en contra de lo que Grace había compartido.

“Madre es madre, hay que ser empáticos”, “Ánimo, señora Grace, no vale la pena llorar por un hijo, es usted una gran señora y madre”, “Quisiera escuchar la versión de la nuera”, “La mamá es la mamá”,

“La boda es de 2 personas: Novio y novia, la mamá va sentada y el novio esperando a su esposa en el altar”, “Si la novia dice no, se chin*a”, “Mmmm… No lo sé, Rick, ¿por qué no te quiere tu nuera?”, “La madre siempre va a estar para uno y la mujer puede que mañana te deje por otro”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios publicaron en el video de TikTok.

Con información de Excélsior