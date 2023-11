Otto Sirgo rechaza propuesta amorosa de “La Chilindrina”

CIUDAD DE MÉXICO.- Otto Sirgo acaparó la atención de distintos medios de comunicación durante las últimas horas debido a que le rompió el corazón a María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina”, pues resulta que el actor rechazó de forma contundente la propuesta amorosa de la emblemática actriz del “Chavo del 8” para conocerse y empezar un romance que los haga olvidar su soledad ya que ambos están viudos por lo que la respuesta del histrión generó todo tipo de opiniones al respecto.

Fue durante una entrevista para el programa de espectáculos llamado “De Primera Mano” donde Otto Sirgo fue cuestionado sobre la propuesta romántica que recientemente le envió María Antonieta de las Nieves, sin embargo, el actor señaló que no pudo contenerse la risa cuando se enteró de los sentimientos de “La Chilindrina” debido a que durante muchos años han compartido una amistad y nunca la vio con otros ojos, no obstante, fue contundente al rechazarla pues aseguró que todavía no está listo para retomar su vida amorosa tras la muerte de su esposa, Maleni Morales, quien falleció en noviembre de 2020.

