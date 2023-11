Rechazan Colectivos cifras ‘alegres’ de AMLO sobre desaparecidos en México

Reynosa, Tamaulipas.- Colectivos de Madres buscadoras de Tamaulipas rechazaron la postura del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en cuanto al número de personas desaparecidas y no localizadas en el país.

Gustavo Azuara, Portavoz de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas, aseguró que la cifra correcta es la de la ex comisionada nacional Karla Quintana, quien renunció al gobierno federal porque la quisieron obligar a ‘maquillar’ las cifras.

Reveló, que a nivel nacional Jalisco ocupaba hasta el mes de agosto de este 2023 el primer lugar de desaparecidos, con un total de 15,027 personas.

Tamaulipas ocupa el segundo lugar con 12,405 personas desaparecidas, y el Estado de México, quien ocupa el tercer lugar nacional con 11,748 personas desaparecidas y no localizadas.

Indicó, que se les hace una falta de respeto que el presidente López Obrador presente una encuesta sobre personas desaparecidas en el país que no concuerda con la realidad, pues dijo que de las 785 personas que integran al Colectivo Nacional 10 de Marzo y a la Unión de Madres Buscadoras de Tamaulipas, a ninguno lo encuestaron.

Por su parte, Edith González, presidenta del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, coincidió con sus pares a nivel nacional y lamentó la postura del Presidente López Obrador, sobre la cifra de desaparecidos en México.

Señaló que el número de más de 120 mil desaparecidos en México es una cifra muy baja, y aun así López Obrador pretende maquillarlas

Aseguró que si las familias de las víctimas de desapariciones denunciaran los casos, el número se duplicará o se triplicaría, en Tamaulipas, y en el resto del país, pero no denuncian por temor a represalias.

Edith González, confirmó que el Colectivo Amor por los Desaparecidos, está integrado por 150 personas, y solo fue, si a caso, un 10 por ciento a quienes realizaron la encuesta de la que habla el presidente de México.

“Yo soy víctima indirecta de personas desaparecidas, a mí no me llego ninguna encuesta, a mí no me llamaron entonces quien le asegura al presidente que la encuesta es real para que se atreva a decir que se encuestó a todo México”, puntualizó.

Para personas que quieran información sobre desaparecidos en Tamaulipas, pueden acceder a la página del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas: https://www.facebook.com/Depiehastaencontrarlos?mibextid=ZbWKwL

Y también a las páginas del Colectivo Nacional 10 de marzo, y de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas: 8992194683

Página de Facebook Gustavo Azuara Díaz o Colectivo 10 de Marzo Reynosa

https://www.facebook.com/groups/671016374456415/permalink/691539192404133/?mibextid=Nif5oz

Por Julio Manuel Loya Guzmán.