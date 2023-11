Daniel Bisogno pensó que iba a morir tras fuerte problema de salud

Hace unos meses Daniel Bisogno pasó por un momento complicado después de que fuera hospitalizado por varios días. Semanas después de lo ocurrido, el conductor habló sobre lo que le pasó, pero recientemente habló del tema y contó que pensó que iba a morir y que su hija fue un motor para luchar por su vida.

En entrevista con Yordi Rosado, Daniel Bisogno recordó cómo fue que terminó en el hospital y cuál fue la razón por la que tuvo que ser internado en el nosocomio por primera vez.

“Ya venía sintiéndome medio mal, de un tiempo para acá me hizo estudios de todo y no encontraban lo que me pasaba, que me sentía muy débil, estaban muy bajas las defensas. Hace poco de repente estaba haciendo Ventaneando y me sentí mal, era viernes tenía función saliendo, fui al baño y vi como si hubiera coágulos. Me empecé a preocupar, me dormí en el camerino un rato y en la noche ese día era absolutamente negro”.

Tras darse cuenta que algo no estaba bien con su salud, se dirigió al hospital y el doctor le dijo que al parecer era algo de gravedad, algo que le asustó.

“Al otro día me lavo la boca e igual negro, le dije a la mamá de mi hija que tenía que acompañarme (…), llegué al doctor y me dijo: ‘esto que me cuentas es delicado, vas a tener que ingresar por urgencias’. Estaba aterrado porque no sabía que es lo que me pasaba, pero sabía que era sangre. Cuando hay un derrame interior, si es en el estómago digiere l sangre y por eso sale de ese color, sabía que había algo fuerte”.

Tras realizarle una endoscopia y ver que tenía sangre en el estómago, el famoso dijo que tuvo que someterse a un procedimiento. Antes de ingresar al quirófano le dijo unas palabras a su hija, ya que pensó que no la volvería a ver.

“Me hicieron endoscopia y me dijeron que me tenía que quedar y tuve que decirle a la niña: ‘papito está enfermo, vamos a ver qué es’ y es cuando le dije: ‘siempre quiero que seas feliz, que hagas lo que quieras porque tu papá así te ha educado’. Me dio tiempo de decirle todo eso, no sabía qué era lo que tenía y era un momento complicado. Me fui con esta idea de: ‘no me quiero morir, no es el momento, soy una persona joven y no quiero dejar a mi niña que tiene 7 años’. Lo pensé cuando la vi con su muñequita de: ‘ayúdame a librar esta, de ser una mejor persona, dame este chance de volver a ver a mi hija’”.

Daniel Bisogno cuenta que comenzó a ahogarse tras ser sedado

En la plática, el famoso comentó que debido a unas várices en el esófago tuvo una hemorragia interna y que tuvo que someterse a una cirugía, sin embargo, contó que en ese momento no podía respirar tras ser sedado.

“Los doctores con cierta cara de preocupación y primero me sedaron y cuando ven qué es lo que pasaba, estaba completamente inundado de sangre. El esófago tenía unas várices que hace que sangre que puede ser por el hígado, una baja de peso importante o niveles de azúcar muy disparados y no sabía cuál de las ter eran y podían ser las tres. Cuando empieza el trance de que me sedan tengo recuerdos vagos de haber escuchado voces, a los doctores decir cosas y solamente lo que recuerdo es que me estaba empezando a ahogar”.

Afortunadamente, los doctores hicieron que Daniel Bisogno respirara de nuevo y finalmente se pudo someter al procedimiento.

“Siento que empiezo a ahogarme, quería respirar y no podía, empiezo a pegar en la cama del hospital y oía voces de: ‘tranquilo, tú puedes, tienes una hija’. Cundo pego y oigo todo esto, siento una desesperación y me decían que tranquilo, sentí que pasó el tiempo y escucho: ‘necesitamos que nos ayudes, empuja’ y entonces logro sentir un jalón y logro respirar. Lo que pasó es que cuando entran ven que está inundando de sangre el estómago, no podían ver con la cámara las heridas y me tuvieron que intubar para aislar el estómago de la sangre. Tuvieron que ligar el esófago, había una herida muy fuerte en el estómago que pegaron”.

Daniel Bisogno vio pasar su vida

Mientras Daniel Bisogno no podía respirar, el conductor contó que en esos instantes vio pasar su vida.

“Me acuerdo que el endoscopista se acercó y me dijo: ‘ya la libraste’, fue ahí sin saber que me pasaba empecé a llorar porque no sabía si lo iba a lograr (…), recuerdo muchas voces, recuerdo ver a mi hija en mis sueños o en la sedación y sí siento que me hizo luchar. Yo no vi ni una luz, pero lo que escuchaba o sentía sí pensé: ‘creo que no se va a poder’ y eso de que pasa tu vida, sí pasa. Vi muchos momentos de alegría, muchos momentos felices, sentí miedo de dejarla, pero lo que más me movía era dejar a mi hija, dejarla desamparada”.

Daniel Bisogno dijo que a partir de eso ha tenido que cambiar algunos aspectos de su vida y mencionó que desde entonces ha aprendido a disfrutar más la vida.

“Cuatro días estuve en terapia intensiva después de eso y fueron llegando los doctores para explicarme que tenía que hacer con mi vida a partir de ese momento. Yo todos los días estoy con angustia de que esté bien. Primero era cada mes la endoscopia y ahorita la mandaron a seis meses y después dentro de un año para ver que todo esté en orden. Me ha dado cierta humildad y que a la hora de la hora somos muy frágiles. Es gozar cada momento y no creerse lo bueno ni lo malo”.