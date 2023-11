Mujer compra condones en el mercado pensando que eran candados

“¿Mamá, por qué compraste condones en el mercado?”, pregunta una hija a su progenitora.

“Esos no son condones, niña”, le responde la madre a su hija y busca entre las bolsas.

La madre no acepta que le cuestionen y menos que le hagan notar su equivocación. ¿Qué una madre se equivoqué? Nunca.

“¿Dónde están?”, cuestiona la madre, que claramente quiere mostrar a su hija el candado de combinación que se ve en la caja.

“Esos no son condones, son candados”, insiste la mujer.

Un pequeño error en la compra pic.twitter.com/F9fxLLTEAF — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) November 18, 2023

La chica le reitera su equivocación a la mamá, pero ella hace muecas, la reta…

“Son candados… no seas boba”.

Entre risas la jovencita le enseña los empaques de los condones, que trae un candado. En las cajas que la marca de los anticonceptivos son DUREX y es “extra seguro”.

La mujer toma una de las dos cajas que compró y comprueba que efectivamente se equivocó. “¡Son condones!”, exclamó.

“Y usted por qué no me dijo”.

La equivocación le arranca una sonrisa a esta madre colombiana. “Y yo comprando un candado para el carrito de golf”.

Y como buena colombiana sentenció: “Ay, hijo de put… ¡son condones!”.

El video de 48 segundos fue subido a TikTok y se viralizó.

Algunos otros la retomaron y la compartieron en X (antes Twitter). Uno de ellas fue @EsdeProfugos con el mensaje: “Un pequeño error en la compra”.

Algunos usuarios no creyeron a la madre. “Sí, claro, porque un condón y un candado pesan lo mismo. Buen intento”, comentó Frank Castillo.

Mientras que CecYCecY expresó: “Jajajaja. Se está haciendo mensa… Aunque tenga la foto, el peso delata que no son candados”.

“Naaa”, opinó Franck Cornudo. “Los compro porque quiso, los preservativos no son algo que puedas tomar del pasillo como otros artículos con menos demanda”.

Lucía expresó: “De no creer… Su sentido común no le indicó que no pesaban nada las cajitas”.