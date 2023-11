Marco Antonio Regil preocupa a fans por su aspecto físico

CIUDAD DE MÉXICO.- El reconocido conductor mexicano, Marco Antonio Regil, ha generado preocupación entre sus seguidores después de compartir un video de sus recientes vacaciones en Playa del Carmen.

Aunque Regil mostró su felicidad durante su visita a las playas del Caribe, su apariencia física llamó la atención, ya que lucía más delgado de lo habitual, y su rostro reflejaba cierta fatiga. Esto ha llevado a especulaciones sobre si su estilo de vida vegano, que sigue desde hace más de una década, podría estar afectando su salud.

Marco Antonio Regil, conocido por su participación en programas de concursos como Atínale al precio y 100 mexicanos dijeron, se convirtió en defensor del veganismo hace más de 15 años. Su compromiso con esta filosofía de vida lo ha llevado a promover activamente el cuidado animal y a adoptar un estilo de alimentación que excluye productos de origen animal, como carne, leche, huevo y queso.

A pesar de su popularidad y éxito en la televisión, Regil ha utilizado sus plataformas, incluyendo podcasts desde 2013, para abogar por temas como los derechos de las personas con habilidades diferentes, el cuidado del medio ambiente, la educación financiera y, por supuesto, el veganismo. Sin embargo, a lo largo de los años, sus opiniones y estilo de vida han sido objeto de críticas y controversias.

En el video de sus vacaciones, los seguidores de Marco Antonio Regil expresaron su preocupación por su delgadez y sugirieron que su aspecto podría estar relacionado con su elección de seguir una dieta vegana. Algunos comentarios especulan que la falta de carne en su dieta podría estar afectando su salud y energía.

Una seguidora comentó: “Marco, eres una persona muy querida y respetada por millones que no tenemos el gusto de conocerte en persona. Me encanta verte, pero no me gusta tu semblante. Te ves cansado, tus ojos profundos carecen de luz”.

Aunque Regil ha hablado abiertamente sobre los beneficios del veganismo y ha destacado los problemas de salud que experimentó antes de adoptar este estilo de vida, algunos de sus seguidores no parecen convencidos. En una entrevista en 2019, mencionó que problemas como hemorroides, gastritis, esofagitis, colitis, diabetes tipo dos y obesidad fueron parte de los motivos que lo llevaron a cambiar sus hábitos alimenticios.

En esa entrevista, Marco Antonio Regil afirmó: “Hay gente que dice: ‘Dejar de comer animales es extremo’.

No, extremo es que te vayas al hospital, que te den hemorroides, gastritis, esofagitis, colitis, diabetes tipo dos, obesidad”.

El conductor explicó que su decisión de adoptar el veganismo se consolidó después de ver el documental

“Paredes de cristal”, donde Paul McCartney expone la crueldad hacia los animales en mataderos y criaderos. Este impactante documental lo llevó a cambiar su percepción sobre el consumo de carne y a tomar conciencia de la crueldad animal asociada.

A pesar de las críticas y comentarios preocupados, Marco Antonio Regil ha defendido su elección de vida vegana y ha expresado que su cambio de alimentación lo ha hecho más feliz. A sus 53 años, sigue siendo una figura pública influyente que utiliza su plataforma para promover un estilo de vida basado en principios éticos y ambientales. La preocupación sobre su salud y su apariencia física sigue siendo tema de debate entre sus seguidores y la comunidad en línea.

Con información de Excélsior