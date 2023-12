Dani Flow revela cómo su esposa lo dejó tener novia

El cantante Dani Flow se ha vuelto viral por sus canciones explícitas de reguetón y por llevar a su esposa e hija a sus conciertos. Sin embargo, recientemente reveló en una entrevista que la madre de su pequeña le dejó tener una novia, experimentando así el poliamor. Este fue el motivo de la otra relación.

En una entrevista con el creador de contenido Gusgri, Dani Flow se sinceró sobre diferentes temas que influyen en su carrera musical como reguetonero. Entre ellas, el porqué su esposa, Jocelyne Lino, le permitió tener una novia.

¿Por qué Dani Flow tiene una novia, además de esposa?

Cuando Gusgri preguntó sobre los orígenes de la carrera de Dani Flow, salió el tema de su esposa y su nueva novia, a quien recientemente presentó al público. El hecho causó curiosidad en el creador de contenido y preguntó al reguetonero cómo surgió la idea de un trío amoroso, poco común en parejas.

“Te voy a decir de donde sale (la idea). Llegó un momento en el que ya estoy saliendo mucho de mi casa y mi esposa se queda sola en la casa. Ella me empieza a mostrar inconscientemente que no está cómoda con esa vida. Entonces, yo soy muy de familia, la verdad, y no espero que los problemas avancen tanto […] Mi idea era que existiera otra persona para que pudiera tipo ‘cubrirme’ y de ahí, pues me puse insistente”, dijo el reguetonero.

Más adelante, el cantante que interpreta temas como ‘Martillazo’ o ‘Reggaeton Champagne’, Dani Flow, explicó cómo eligieron a la nueva novia, ya que al principio, la esposa del famoso artista mexicano no estaba tan contenta con la idea. Por lo cual, decidieron dejar que el destino y la confianza decidiera.

“Encontramos esta chava y como que la seleccioné, ‘ella es buena para nosotros’. Estábamos en una fiesta y yo ya traía la idea y nada, la escogimos. Nos gustamos y nos dimos la oportunidad”, explicó.



Aunque en un principio la idea de otra novia no le agradaba a Jocelyne Lino, esposa de Dani Flow, el reguetonero optó por asistir a terapias de pareja, con profesionales, para después llegar a un acuerdo.

“Fuimos al psicólogo. Llevamos como cuatro citas y me dice, ‘¿entre ellas se gustan? ¿Tú y la chava se gustan? Pero en conjunto, nadie está siendo feliz’. Entonces dije, ‘bueno, no me está saliendo la vuelta. Me está saliendo peor’. Y ya, le dije a mi esposa, está bien, no te voy a insistir, tú y yo como siempre. Y al día siguiente, mi esposa me dice ‘oye, quiero hablar contigo. Lo quiero intentar’”, narró el reguetonero.

¿El público no quiere a la novia de Dani Flow?

Después de una presentación sin precedentes en el Flow Fest, Dani Flow hizo oficial que una integrante se uniría al nido de amor que tenía con su esposa, se trataba de una nueva novia, llamada Valeria Zepeda, con 18 años de edad, a quien le agradeció por darle estabilidad al matrimonio.

Sin embargo, en el podcast de Gusgri, el reguetonero Dani Flow añadió que no todo el público acepta a su nueva novia, pues prefieren a su esposa Jocelyne Lino y creen que la reciente integrante tiene intenciones negativas.

“Ahora, empecé esta relación con mi esposa, con otra muchacha, y la gente la ha tomado a esta nueva chica como… O sea, son muchos los comentarios de ‘Ah, yo prefiero a la esposa de Dani que a la novia’, y yo veo que eso le afecta a ella mucho, y a mí me afecta”, dijo Dani Flow sobre su nueva novia.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR