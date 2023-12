Adal Ramones recuerda cuando lo secuestraron

Adal Ramones junto con los demás actores y comediantes que participaron en “Otro Rollo” lograron gran reconocimiento gracias a este programa que por años entretuvo a los mexicanos cada martes en la noche.

Fue durante esta época que Adal Ramones fue secuestrado, algo que el famoso recordó ahora que estuvo como invitado en el programa Pinky Promise de Karla Díaz.

Adal Ramones recuerda el secuestro que sufrió

En la plática le preguntaron a Adal Ramones cuál ha sido el momento más difícil en su vida, por lo que contestó que el secuestro que vivió hace varios años.

“Ocurrió en la época del top de la fama más grande de Otro Rollo. Mis amigos aquí presentes, dos de ellos, los demás se enteraron de rebote, Adal está secuestrado, en pleno programa al aire. Tuvimos que sacar al aire un programa pregrabado, salió y se reprodujo como si fuera en vivo”.

Adal Ramones reveló que mientas él estaba secuestrado, las personas que lo mantuvieron privado de su libertad eran fans del programa e incluso vieron “Otro Rollo” cuando estaba con ellos.

“Yo estaba secuestrado y escuchaba a los secuestradores escuchando y viendo el programa. Los secuestradores eran fans de Otro Rollo y me dijeron: ‘Adal, sorry. Este es un negocio, te tenemos secuestrado. Queremos que nos paguen’”.

El famoso se sinceró y explicó que no sabía si iba a vivir o no tras el secuestro y explicó que en ese momento no le daba miedo morir debido a que aún no era padre.

“Ese fue un momento muy difícil en mi vida porque yo no sabía si iba a salir vivo o no. No me había casado con Gaby, la mamá de mis dos hijos mayores. No le tenía miedo a la muerte porque no sabía lo que era ser papá, ahora que soy papá sí me da pavor morir, pero antes no”.

Finalmente, dijo que los secuestradores lo mantuvieron con una venda en los ojos, algodón en los oídos y esposado.

“Estaba en el closet amarrado, esposado, tenía algodón en los oídos, vendas en los ojos durante una semana, comiendo una sola comida al día y yo dije: ‘me vale mad.. que me maten, estos pend… que me den un tiro”.

@pinkypromisetv Pensó que no viviría para contarla 😱 Este es el momento más difícil que AdalRamones ha atravesado en toda su vida. Gracias por compartir con nosotros y todos los Pinkylovers 💖 🫂YouTube: PinkyPromise Jueves 9:00 P.M. 🦄💖 PinkyLovers SenseiMedia KarlaDiaz OtroRollo OtroPinkyRollo ♬ sonido original – Pinky Promise – Pinky Promise

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR