Alessandra Rosaldo defiende a su papá tras acusaciones de acoso sexual

Alessandra Rosaldo salió en defensa de su papá Jaime Sánchez Rosaldo, quien presuntamente es acusado de acoso sexual por una actriz. La celebridad no que quedó callada, y a pesar de que no quiso dar muchos detalles al respecto, aseguró que la persona que señaló a su familiar es alguien que quiere llamar la atención.

La vocalista de “Sentidos Opuestos” se encontró con la prensa durante la alfombra roja de la nueva temporada de la serie De viaje con los Derbez.

La cantante no pudo evitar las preguntas sobre la polémica en la que está enfrentando su papá debido a las declaraciones de la actriz Elaine Haro, quien presuntamente lo acusa por acoso sexual.

Alessandra Rosaldo sale en defensa de su papá

La actriz de “DKDA, sueños de juventud” declaró que no solo ella apoya a su papá, también sus hermanas. A pesar de que no quiso hablar mucho sobre la polémica en la que está inmiscuida su familia, Alessandra defendió a su progenitor al asegurar que los señalamientos venían de personas que querían “llamar la atención”.

“Mis hermanas y yo estamos con mi papá al 100 por ciento, y lo único que te puedo decir es que siento que esto viene de personas que únicamente quieren llamar la atención. Ahora no te quiero hablar yo de nada absolutamente concreto porque prefiero esperar, pero muy pronto vamos a tener algo que decir”, planteó la intérprete “Amor de papel”.

“Siempre en contra de la mentira, pero por eso vamos a esperar y, pues nada, el amor de nuestra familia y de las hijas a mi papá y a mi mamá está intacto”, destacó la artista de 52 años, quien dejó ver que esos señalamientos contra su padre son difamaciones, por lo que actualmente lo está apoyando.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre las acusaciones a su suegro?

Por su parte, Eugenio Derbez decidió mantenerse al margen sobre las acusaciones hacia su suegro, sin embargo, también mostró su apoyo a su esposa. “Primero no es mi tema… y dos, no le quiero dar publicidad a la gente, pero no, nada más quieren hacer ruido donde no hay”.

Previamente, Jaime Sánchez Rosaldo ya había negado las acusaciones en su contra: “Es muy grave para ella, porque yo no tengo ningún problema. ¿Amenazan de qué? Te digo que ni he hablado con ella. ¿Acoso como de quién? ¿De qué tipo? laboral, sexual. Tengo 81 años, imagínate yo acosando a una mocosa de 20 años. Te digo que además no la he vuelto a ver, no la he visto porque no se puede hablar con ella y con su mamá”.

