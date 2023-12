Después de la Tragedia Solo Queda el Silencio

Luego del derrumbe de la iglesia de la Santa Cruz, todo es silencio.

La iglesia solamente se pronunció durante y un par de ocasiones después del accidente.

Las víctimas del incidente registrado el pasado 1 de octubre no recibieron ayuda o si fue así, fue hasta apenas hace un par de semanas .

La suma no rebasaría los 10 mil pesos para las afectaciones que sufrió una familia de 25 integrantes que fueron afectados durante el derrumbe.

La familia gasta en promedio 5 mil pesos a la semana en el proceso de recuperación de la mujer, a la fecha suman más de 30 mil pesos en insumos para enfrentar la situación durante las últimas semanas.

Sin embargo, hasta el momento, se desconoce si las familias de las víctimas mortales recibieron ayuda por parte de la institución religiosa.

Tampoco se informa públicamente sobre los avances de las investigaciones y peritajes realizados por sendos equipos de especialistas.

Paola Sànchez Martínez, sufrió una lesión en la columna vertebral y otra más en la pierna derecha, aunque el pronóstico indica que podría volver a caminar, el proceso de recuperación puede ser de varios meses más en cama.

La mujer asistía al bautizo de su nieto, cuando quedó atrapada entre el derrumbe del edificio y fue rescatada más tarde y llevada a un hospital.

“A la mejor yo le digo, porque si uso suficientes pañales, toallitas a la mejor 5 mil cada semana. Es una cosa que no teníamos contemplada. Yo tengo mi negocito ahí, y muchos han de decir: no, no necesita, pero como quien dice apenas nos íbamos levantando con eso de la pandemia, tengo deudas todavía”.

Al momento, explicó que solamente se presentaron en su casa dos personas de la iglesia y que argumentaron que no habían acudido antes porque no encontraban su dirección.

Los enviados de la iglesia, dijo que le llevaron un corset y después se volvieron a marchar, para no volver hasta hoy en día.

” Dos personas son las que han venido apenas de la iglesia, porque no o se habían acercado, como le digo yo; no se porque no nos habían buscado-le digo- se me hacia raro de que no, nos buscarán: El me dice que porque asegun andan viendo más gente”.

Y agrega:

“que bueno que asì sea , porque yo oigo muchos comentarios, mas que nada aquí en el Face ¿verdad?, pues muchas quejas, de que no se han aparecido y todo “.

Mientras estaba internada en el hospital, dice que fueron orientados para hacer lo que mejor les parezca en el caso.

“La Fiscalía , ellos me dijeron que si yo quería poner demanda estaba en mi disposición que lo que yo quisiera hacer. Pero como yo me pongo a pensar también:¿A quien voy a demandar? ¿ A quién me dirijo? No, sè si a la iglesia, quienes sean los culpables”.

NO PUEDO DORMIR, NECESITO AYUDA

“Necesito terapia, lo que falta si es el dinero, estoy afectada. de que no puedo dormir, no puedo dormir. Me entra la depresión, pero me siento mal. Cuando estoy solita , mejor me hubiera ido, no estaría aquí sufriendo, no se como voy a quedar, luego le pido perdón a Dios. Yo creo que si necesito ayuda”.

El doctor que la atiende , explica que le comento que no tenía nada en la cabeza, nada mas tenia que estar monitoreando.

“Mi hijo es el que me apoya, yo quisiera ver un neurólogo particular pero también por falta de dinero todavía no lo hago. Yo quería plantearle a la iglesia, como que no tienen tiempo suficiente que nos ayuden o no quieren escuchar a uno.

El reporte médico, agregó que después de su recuperación física, ya no podrá hacer la vida como antes.

“Si yo ya no quedo igual. me dijo el doctor: Ya no va a ser su mismo trabajo que hacía, lo que es la espalda me imagino que es algo, algo riesgoso. Ya no voy a recuperar mi vida como antes. Yo tengo fe. Si he pensado en demandar a la iglesia, pero primero Dios , espero que quede bien. En caso de que no me quieran responder pues ya veremos que procederá”.

MOISES MARTINEZ: SIN APOYO DE LA IGLESIA

“Hasta 15 días atrás vinieron, se acercaron , nanas vinieron se acercaron y se fueron. Nada mas vinieron a ver como estaba mi mama, porque supuestamente no habían dado con las familias afectadas”, dice Moises Martinez.

El hombre que también sobrevivió al derrumbe con otras 24 personas entre familiares y amigos, explico que enfrentan muchos gastos para poder continuar con el proceso de recuperación de su mama Paula…

“Pero pues por nuestra propia cuenta estamos sacando adelante el problema. pagar empleados, personas que nos están apoyand. tuvimos que contratar gente para el negocio, Tuvimos que contratar a una persona que cuida a mi mama”.

Los gastos mensuales, agregó que suman entre 30 mil a 35 mil pesos tras el accidente que causo afectaciones a su familia.

“NO, realmente nadie se ha acercado.- Solamente me sorprendió ese día que vino la iglesia y de hecho vienen de voladita, se podría decir que te agarran con pinzitas y se van; no es de que se queden a platicar contigo un buen rato”

DATOS

1 de octubre se produce el derrumbe

12 personas fallecidas

40 o más personas heridas

En memoria de las víctimas del derrumbe de la iglesia de la Santa Cruz

Mauricio (niño), Briana, Juan Carlos, Leticia Maria, Martha Elizabeth, Ana Victoria, Martha Patricia, Norma Edith, Flor Gisela , Vanesa Judith (18 años) y 2 personas mas.

A las 2:13 de la tarde es la hora en que se estima se produjo el colapso de la iglesia

23 lesionados de seriedad

27 ingresaron con lesiones menores

23: 48 horas del domingo fue rescatado el último cuerpo de los escombros

3 am quedaron suspendidas las labores de búsqueda y rescate

VÍCTIMA

Paola Sánchez Martínez

fractura de columna

Fractura pie derecho

“No supieran como estoy impaciente, pues yo trabajaba. La vida me cambió en un ratito”

“La verdad si me sentí, no sé cómo explicarlo, pues de que no nos buscarán. le digo, hasta ahorita vienen ustedes a vernos, le digo yo, mucho tiempo. Yo sentía como una tristeza más que nada, porque decía: ¿pues que pasa?”.

