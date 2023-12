Inconformes con sentencia

La familia del menor “A” presuntamente asesinado por un hombre y una mujer en 2021 apelarán la sentencia emitida por un juez.

Viridiana Lizeth Llera Rodríguez, madre del pequeño informó que no están de acuerdo con los 20 años que fueron dictados.

“No, no estamos conformes, pues nada mas le dieron 20 años de sentencia pero la realidad para mi es poco…yo exigía que les dieran la pena máxima, la realidad pues la Juez no se las dio”

La madre, dijo que va a internoper el recurso de apelación para que la sentencia pase nuevamente a un proceso de revisión.

“Yo voy a un proceso de apelación. La verdad para mi es una burla. La vida que le arrebataron y no merecía morir .

Agregó que incluso el Juez a cargo del caso, le prohibió usar las playeras con la imagen de su hijo y dar entrevistas.

“Inclusive mi coraje y mi rabia es que la juez cuando ya íbamos en juicio ya casi a terminar me prohibió que no hiciera entrevistas, que no me pusiera las camisas con el logotipo del niño, me dijo que confiara en la ley¿Para eso quería que confiara en Ley?, para darle 20 años a unas personas que sabe que si mataron al niño, se me hace injusto ”

La mujer, comparte que la decisión le provoca enojo,pues esperaba que se aplicará la pena máxima.

” Y es tanto mi rabia ,ahora si lo puedo decir; no es coraje es rabia , es mi rabia al saber que valía una vida, que le apagaron”.

