“¡Búscame, Peso Pluma!”: Lyn May quiere cantar corridos tumbados

MÉXICO.- La vedette y actriz mexicana Lyn May quiere darle un giro a su carrera artística y conectar con las nuevas generaciones, pues se adentrará al regional mexicano y, ahora, cantará corridos tumbados para competir con Peso Pluma, Natanael Cano y Junior H. Esto dijo la celebridad en entrevista para el programa Sale el Sol.

Con unos cánticos, la vedette de 71 años de edad, Lyn May, reveló que su carrera como cantante de corridos tumbados recién empieza, pues es momento de actualizarse y complacer a los nuevos escuchas.

“‘La vida te enseña cosas, apréndelo en tu camino. Que no hagas menos a nadie, porque todos nos morimos’. Hay que estar a la moda, hay que estar viendo qué es lo que sale, para ponerte al día, porque si no, nos lleva la corriente. ‘Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente’”, dijo Lyn May.